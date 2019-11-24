İmamoğlu, gazetecilerle bir araya geldi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, son yurt dışı ziyaretlerini, belediyecilik ve finansal gelişmeler ile bağlantılarını konuşmak ve değerlendirmek üzere Tunuslu Hayreddin Paşa Konağı'nda bir basın toplantısı düzenledi. İBB Başkanı konuşmasının ardından, İstanbul'da görev yapan yabancı ve ulusal basın temsilcilerinin sorularını yanıtladı.

"20 MİLYARIN ÜZERİNDE KAYNAK İHTİYACIMIZ VAR"

Bir gazetecinin kaynak ihtiyacının ne kadar olduğu sorusuna İmamoğlu, "öncelikle kaynak ihtiyacını kümülatif olarak şöyle ifade edebilirim. 20 milyar liranın üzerinde bir kaynak ihtiyacı. Arkadaşlarımızın hesabına göre, bu bahsettiğimiz projelerin tümü ile ilgili. Bunun yaklaşık yanılmıyorsam 11-12 milyarı duran metro yapıları ile ilgili. Dolayısıyla 20 milyarın üzerinde bu duran yatırımların harekete geçirilmesi ile ilgili biz kaynak boşluğu yaratarak süreç yönetimine karşıyız" şeklinde cevap verdi.

"DURMUŞ OLAN METRO PROJELERİ HAREKETE GEÇECEK"

Durmuş olan metro hatlarının ikisinin harekete geçirildiğini ve bu konudaki çalışmaların sürdüğünü ifade eden İmamoğlu, “Öncelikle, şu anda durmuş olan 8 metro hattının ikisini harekete geçirmiş oluyoruz. Durmuş olan 8 metro hattı derken, takdir edersiniz ki bunların 8'i de ihalesi yapılmış hatlar. Dolayısıyla, yapımcı firmaları belli. Yeniden ihale yapma şansına sahip değiliz. Biz elbette bulduğumuz finansmanlar ile iyi denetlenen, iyi hizmet alınan bir süreci de hayata geçirerek, bu metro projelerinin, en hızlı şekilde bitmesine dönük bir süreci yönetmeye çalışıyoruz" dedi.