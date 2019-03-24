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İmamoğlu Gaziosmanpaşa'da konuştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.03.2019 18:55 | Son Güncelleme

Mustafa BAKIRHAN/İSTANBUL DHA-CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Gaziosmanpaşa Meydanı'nda düzenlenen mitingde katıldı.

Mustafa BAKIRHAN/İSTANBUL DHA-CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Gaziosmanpaşa Meydanı'nda düzenlenen mitingde katıldı. İmamoğlu'na, CHP Gaziosmanpaşa Belediye Başkan adayı Erkan Kaya da eşlik etti. Seçim otobüsü üzerinden toplananlara seslenen İmamoğlu, CHP ve İYİ Parti ittifakının adayı olduğunu belirterek, "Ben, CHP'nin ve ittifak ortağımız İYİ Parti'nin adayıyım. Ama ne demiştim, ben İstanbul İttifakı'nın adayıyım. Bunun içinde herkes var mı? Vatandaş diyor ki, 'Beni ayırma, bölme kardeşim. Beni, partili duygusuyla sınırlandırma" dedi.
Tüm siyasi görüşlerin oylarına talip olduğunu kaydeden İmamoğlu, "Ben, AK Partili, HDP'li, MHP'li, Saadet Partili kardeşlerimin de, bütün siyasi partili kardeşlerimin de oyunu istiyorum. Sabrın sonu selamettir. Sabredeceğiz, günün sonunda hep beraber diyeceğiz ki, 'Artık emekli oldunuz, güle güle kardeşim.' Biz, her ilçede iddialıyız. İstanbul'un her ilçesini kazanmakta iddialıyız. Partizanlığın kökünü kazımaya geliyoruz" diye konuştu. Konuşmasının ardından karanfil dağıtan İmamoğlu, seçim otobüsüyle buradan ayrıldı.
(FOTOĞRAF)

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