İmamoğlu, görevden alınan HDP'li Türk ve Mızraklı ile görüştü (2)

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GÜNCEL HABERLERİ  | 01.09.2019 00:09 | Son Güncelleme

İMAMOĞLU, BATMAN'DA KATILDIĞI  DÜĞÜNDE HORUN TEPİP, HALAY ÇEKTİ İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile eşi Dilek İmamoğlu, Diyarbakır'daki ziyaretlerinin ardında CHP Batman İl Başkanı Hüseyin Yaşar'ın yeğeni Cihan Yaşar'ın hayatını birleştirdiği Ceylan Yaşar'ın düğün törenine katılmak üzere Batman'a geçti.

İMAMOĞLU, BATMAN'DA KATILDIĞI DÜĞÜNDE HORUN TEPİP, HALAY ÇEKTİ

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile eşi Dilek İmamoğlu, Diyarbakır'daki ziyaretlerinin ardında CHP Batman İl Başkanı Hüseyin Yaşar'ın yeğeni Cihan Yaşar'ın hayatını birleştirdiği Ceylan Yaşar'ın düğün törenine katılmak üzere Batman'a geçti.

Batman kent merkezi girişinde kendisini karşılayan kalabalığa seslenen İmamoğlu, birlik ve beraberlik mesajı verdi. İmamoğlu, "Diyarbakır’da belediye başkanlarıyla bir araya geldik, dertleştik. Hasbihal ettik. Milletin iradesinden bahsettik. Bu ülkede barış ve dostluk içerisinde yaşamanın gereğini konuştuk. Ve bunu başarmak zorunda olduğumuzu ifade ettik. Bu yapılan kayyum ataması yanlıştır. Batmanlılar'ın bize gösterdikleri sıcak ilgiye teşekkür ediyorum" dedi.

Burada yaptığı konuşmanın ardından İmamoğlu ve beraberindekiler, Cihan ile Ceylan Yaşar çiftinin düğün törenine katıldı. İmamaoğlu, düğün salonuna coşkulu bir şekilde karşılandı. Düğün merasimi sırasında İmamoğlu, folklor ekibiyle 10 dakika horon tepti, daha sonda eşi Dilek İmamoğlu ile birlikte halay çekti.

Cihan ile Ceylan Yaşar çiftin nikah şahitliğini de yapan İmamoğlu, düğün töreninde yaptığı konuşmada, "Aile birliğiniz ömür boyu sizinle beraber bugün ki sevgiyle heyecanla dolu olsun. İyi bir evlatlarınız olsun. Geleceğe umutla bakan evlatlarınız olsun. Genç çiftimizin yetiştirecekleri evlatlarımızın ülkeye faydalı olmalarını istiyorum. Dünya insanı olsunlar. İyi eğitim alsınlar. Size güveniyoruz. Yolunuz açık olsun. İki kardeşime de mutluluklar diliyorum" dedi.

Batman Belediye Başkanı HDP'li Mehmet Demir’e de düğüne katılan İmamoğlu’na teşekkür etti.

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