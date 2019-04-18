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İMAMOĞLU, GÜLİZAR BİÇER KARACA'YI HASTANEDE ZİYARET ETTİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2019 12:24 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'ndeki İl Seçim Kurulu'ndan yaşanan izdiham sonucu kırılan cam nedeniyle sol kolundan yaralanan CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca'yı hastanede ziyaret etti.

Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM-Gökhan ÇELİK/İSTANBUL,(DHA)
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'ndeki İl Seçim Kurulu'ndan yaşanan izdiham sonucu kırılan cam nedeniyle sol kolundan yaralanan CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca'yı hastanede ziyaret etti. Çağlayan'daki özel bir hastanede yaklaşık yarım saat kalan İmamoğlu daha sonra Büyükşehir Belediye Başkanlığı binasına geçti.

Görüntü dökümü:
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-Ziyaretten fotoğraflar
-İmamoğlu'nun hastaneye gelişi
-İmamoğlu'nun hastaneden çıkışı
-Hastane çalışanlarının İmamoğluyla fotoğraf çekmesi
-Genel ve detaylar

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