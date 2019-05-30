İmamoğlu, Gümüşhanelilerle buluştu

İSTANBUL (AA) - CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, "Bu millet bir bayrama gider gibi 23 Haziran'da sandığa koşacak. Demokrasi bayramı bu. Çocuklarımızın ve gençlerimizin geleceğe, hayata güvenle tutunma seçimi." dedi. İmamoğlu, Gümüşhane Toplumsal Dayanışma Platformu'nun, Kartal Belediyesi Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi'nde düzenlediği 29. Geleneksel Gümüşhaneliler Gecesi'ne katıldı. Siyasi kaygılar taşımaksızın, herkesle konuşabilmeye, diyalog kurabilmeye çalıştığını aktaran İmamoğlu, Türkiye'nin en köklü partilerinden biri olan, Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu partinin bir ferdi olduğunu anlattı. Partisine layık olabilmek için önce partizanlık yapmaması gerektiğini dile getiren İmamoğlu, "Bu şehirde bir insan hak arıyorsa, o insanın hak arama mücadelesinde hiçbir duyguyla onu sınırlandırmamam gerekir. Bu şehrin bir ferdi, hemşehrisi olduğu için ona bütün yüreğimi açıp, hizmet etmem gerekir. Partizanlığın bittiği bir İstanbul istiyorum. Partizanlıkla beraber, adamcılık da bitecek. Ben, iki dudağın arasından çıkacak bir sözle talimat alacak bir belediye başkanı değilim." diye konuştu.

Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin yönetiminin şeffaf ve kibirden arınmış olacağını ifade ederek, herkesin, "O belediye benim belediyem." diyeceğini kaydetti. Siyasi ahlakın çok önemli olduğunu aktaran İmamoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bağırıp, çağıran bir siyasi anlayış, sanki koltuğa malıymış gibi davranan bir anlayış var Türkiye'de. Sona erdireceğiz bunu. Yerelden bitecek bu. Bu toplumun ahlaka bakışı çok değerlidir. Bir anne çocuğuna, 'Ahlaklı ol. Sakın kimseye yalan söyleme. Sakın kimseye iftira atma.' der. Küçük çocuğa verilen en değerli tavsiyelerdir bunlar. Koca koca adamların iftira attığını, yalan söylediğini duyan çocuklara bir anne nasıl tavsiyede bulunacak? Ben, bazı insanların, eğer sağ ise annelerinin yüzünü kızarttıklarını düşünüyorum. Makamı, mevkisi ne olursa olsun. Rahmetli olmuşsa, Allah rahmet eylesin, onların kemiklerini sızlattığını düşünüyorum. Yalan söyleyen ve iftira atan kim olursa olsun annelerine layık değillerdir. Ben onları Allah'a havale ediyorum. Allah ıslah etsin onları.''