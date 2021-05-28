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İmamoğlu hakkında iddianame hazırlandı

28.05.2021 16:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı İmamoğlu hakkında 31 Mart seçiminin iptal edilmesinin ardından YSK üyelerine alenen hakaret ettiği gerekçesiyle 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

İmamoğlu hakkında iddianame hazırlandı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, 31 Mart 2019’da yapılan yerel seçimin iptali üzerine Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine yönelik sarf ettiği sözler gerekçe gösterilerek, 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede Yüksek Seçim Kurulu'nda (YSK) çalışan 11 kişinin mağdur olduğu belirtildi. YSK Başkanlığı tarafından yapılan suç duyurusunda İmamoğlu'nun 31 Mart 2019 tarihinde yapılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin 6 Mayıs 2019 tarihinde iptal edildiği kaydedildi. Yenilenen seçimde İBB Başkanı olarak İmamoğlu'nun yeniden seçildiği ve 4 Kasım 2019 günü yaptığı basın açıklamasında YSK üyelerine hakaret ettiği öne sürüldü.

İmamoğlu'nun "Kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alenen zincirleme hakaret" suçundan 1 yıl 3 ay 15 günden 4 yıl 1 aya kadar cezalandırılması istemiyle iddianame hazırlandı. Yazılı savunmasına da yer verilen iddianamede, İmamoğlu'nun suçlamayı kabul etmediği belirtildi. İddianame kabul edilirse İmamoğlu hakim karşısına çıkacak.

DHA,ANKA / SSB,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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