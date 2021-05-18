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  4. İmamoğlu: Halk Bakkal projesini hayata geçiriyoruz

İmamoğlu: Halk Bakkal projesini hayata geçiriyoruz

18.05.2021 18:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Halk Bakkal projesini başlatıyoruz. Artık 200 bine yakın Sosyal Destek İstanbulkart kullanıcısı bakkallardan da alışveriş yapabilecek" dedi.

İmamoğlu: Halk Bakkal projesini hayata geçiriyoruz

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Halk Bakkal projesini duyurdu.

İmamoğlu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili bakkallarımız; Size destek olmak ve dayanışmayı güçlendirmek için Halk Bakkal projesini başlatıyoruz. Artık 200 bine yakın Sosyal Destek İstanbulkart kullanıcısı bakkallardan da alışveriş yapabilecek. Sizi Halk Bakkal'a katılmaya davet ediyorum."

İBB'nin Halk Bakkal sitesindeki açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"Kovid-19 salgınının sağlık, sosyal ve ekonomik alanda etkileri derin oldu. Siz bakkallarımız da bunu yakından yaşıyorsunuz, farkındayız zor günlerden geçiyorsunuz.

Bakkalların varlığını sürdürebilmesinin sadece ekonomik değil, aynı zamanda sosyal dayanışmamız için de çok önemli olduğunu biliyoruz. Hemen her bakkalda tutulan veresiye defterleri ile yoksul hanelerimizin kimsesiz kalmadığını biliyoruz.

İyi ki varsınız!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak vatandaşın yanında olan siz bakkallarımızın yanında olmak da bizim önceliğimiz. Bu kapsamda hem sizi destekleyecek hem de ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıracak olan Halk Bakkal projesini hayata geçiriyoruz.

Bu sayede önceleri sadece zincir marketlere kullanılabilen Sosyal Kartlar artık siz bakkallarımızda da geçerli olacak. Halk Bakkal sistemine dahil olmak için lütfen başvuru formu butonuna tıklayarak kaydınızı yaptırın."


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