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İmamoğlu Halkalı'da Nevruz ateşinin üzerinden atladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2019 17:03 | Son Güncelleme

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Halkalı'da düzenlenen Nevruz programında ateşin üzerinden atladı, demir dövdü.

Gökhan ÇELİK - Onur MERİÇ - Güven USTA, İSTANBUL,(DHA)-CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Halkalı'da düzenlenen Nevruz programında ateşin üzerinden atladı, demir dövdü.

31 Mart yerel seçim çalışmaları kapsamında Küçükçekmece'de bulunan CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'nde düzenlenen Nevruz programına katıldı. Program öncesi gösteri merkezinin otopark alanında yakılan Nevruz ateşinin üzerinden atlayan İmamoğlu, daha sonra demir dövdü. Ardından beraberindekilerle birliklerle programın düzenlediği salona girdi. İmamoğlu'nu Türkiye Caferileri Lideri Selahattin Özgündüz karşıladı.

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