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İmamoğlu, Hatayoğlu'nun cenazesine katıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.12.2018 15:05 | Son Güncelleme

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, vefat eden 1967 Trabzonsporlular Derneği Başkanı Alaattin Hatayoğlu'nun cenaze törenine katıldı

İSTANBUL (AA) - CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden 1967 Trabzonsporlular Derneği Başkanı Alaattin Hatayoğlu'nun cenaze töreninde bulundu.

Hatayoğlu için Haznedar Merkez Camisi'nde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi.

İmamoğlu, törende merhum Alaattin Hatayoğlu'nun oğlu Buğrahan Hatayoğlu'na ve yakınlarına başsağlığında bulundu.

Caminin avlusunda vatandaşlarla sohbet eden İmamoğlu, fotoğraf çektirdi.

Alaattin Hatayoğlu'nun cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından defnedilmek üzere Beşyüzevler Mezarlığı'ndaki aile kabristanlığına götürüldü.

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cami cenza Ekrem İmamoğlu

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