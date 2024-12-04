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İmamoğlu hatırlatınca salondakiler gülüştü: Kreş tartışmasında iktidara yüklendi! "Açamayacaklarını biliyorlar"

04.12.2024 13:25
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Siyasette belediyelerin açtığı kreşler ve okul öncesi eğitim kurumları üzerinden tartışma yürümeye devam ediyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu kreş tartışmasında iktidara yüklenirken 31 Mart yerel seçimleri için İBB adayı olan Murat Kurum'un vaadini anımsatınca gülüşmeler yaşandı. İmamoğlu, "Bizi engelleyerek siyaseten daha çok zarar görüyorsunuz. Bunu yaparsan daha da kötü olur" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

İmamoğlu hatırlatınca salondakiler gülüştü: Kreş tartışmasında iktidara yüklendi! "Açamayacaklarını biliyorlar"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, partisinin Yerel Yönetimler ve Eğitim Çalıştayı'nda konuştu. İmamoğlu'nun gündeminde kreşler tartışması vardı. İmamoğlu'nun İBB'nin Annekart uygulaması üzerinden seçim dönemindeki tartışmayı anımsatınca gülüşmeler yaşandı.

"ONLAR DA BİLİYOR KREŞ AÇAMAYACAKLARINI"

İmamoğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle:

  • Onların açamadığı kreşleri açamadıkları için ortalığı karıştırıyorlar. Onlar da biliyor açamayacaklarını çünkü o partizan akıldan sıyrılamayacaklar. Demokrat olamayacaklar. O yüzden telaştalar."

"BİZİM AÇTIKLARIMIZ İMAMOĞLU'NUN KREŞİ DEĞİL Kİ, VATANDAŞIN KREŞİ"

  • Bizim açtıklarımız Ekrem İmamoğlu'nun kreşi değil ki, kamunun kreşi, milletin kreşi, vatandaşın kreşi yani. Yine İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu hizmete devam edecek, bunu görmüyorlar."

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  • Seçimden önce 'Acaba milleti kandırır mıyız' diye 'Her mahalleye bir kreş' diyorlar. Biz Annekart verirken onların 'Biz Babakart vereceğiz' demesi gibi yani. 2019'da 'Kimin parasını kime veriyorsun?' dediler. Bak nereden nereye evriliyor: Şimdi 'Babakart vereceğiz' diyorlar. Dedim ya her yol mübah. Ve kötülemeye çalışıyorlar.

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"BİZİ ENGELLEYEREK DAHA ÇOK ZARAR GÖRÜYORSUNUZ"

  • Bizi engelleyerek siyaseten daha çok zarar görüyorsunuz. Bak ne oldu, okulların kapılarını bize kapattınız, kıyıda köşede bir ilçenin başkanı Ekrem İmamoğlu İBB Başkanı oldu. Bunu yaparsan daha kötüsü de olur.

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AK PARTİ ANNE KART UYGULAMASININ GENİŞLETİLMESİNİ VADEDİYORDU

Bu yılki belediye seçimlerinden AK Parti'nin İBB adayı olan Murat Kurum'un vaatleri arasında, mevcut İBB yönetiminin hayata geçirdiği, 0-4 yaş arası çocuğu olan annelere ücretsiz ulaşım imkanı veren 'anne kart' uygulamasının, 0-6 yaş arasına genişletilerek babaları kapsaması da vardı. Kurum, " Şu an 0-4 yaş arası olan annelere verilen ücretsiz taşımayı değiştiriyoruz. Artık yaşı, 0-6 yaşa çıkarıyoruz. Babalarımıza da çocuklarıyla ücretsiz seyahat hakkı veriyoruz" demişti.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu
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