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İmamoğlu: Hepimiz arkadaşız, dostuz

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.07.2019 17:14 | Son Güncelleme

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Düzce'nin Akçakoca ilçesi Belediye Başkanı MHP'li Okan Yanmaz'ı ziyaret etti.

Tezcan SOLMAZ- Ayşenur YAMAN/AKÇAKOCA (Düzce), (DHA) - İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Düzce'nin Akçakoca ilçesi Belediye Başkanı MHP'li Okan Yanmaz'ı ziyaret etti. İmamoğlu, "Bütün belediyeleri hangi partiden olursa olsun ziyaret ediyoruz. Hepimiz arkadaşız, dostuz" dedi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde düzenlenen festivale katılmak için ilçeye giderken yol üzerindeki Düzce'nin Akçakoca ilçesi Belediye Başkanı MHP'li Okan Yanmaz'ı ziyaret etti. İlçe girişinde kalabalık tarafından karşılanan İmamoğlu, Akçakoca Belediye hizmet binası önünde de yoğun ilgi gördü. Birçok kişi, İmamoğlu'yla selfie ve fotoğraf çektirmek için birbirleriyle yarıştı. Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz'ın makamında açıklama yapan İmamoğlu, "Bugün Zonguldak Ereğli'sine ziyaretim var. Ancak yol üstünde olan Akçakoca'ya uğramamak olmazdı. Haksızlık olurdu, hem başkanımıza hayırlı olsun demek hem Akçakoca halkına merhaba demek için böyle bir süreç planladık. İl başkanımızla konuşmuştuk. Çok da güzel oldu. İstanbul'da dün Çatalca Belediye Başkanını ziyaret ettim. Şunun için söylüyorum. Memleketin neresine gidersek gidelim, hangi partiden seçilmiş Belediye Başkanı olursa olsun, hepsi bizim vatandaşımız, dostumuz, arkadaşımız. Dolayısıyla hepsinin makamına ve şahsiyetine saygı duyduğumuz için ziyaretlerde bulunuyoruz. Burada da güzel bir belediye başkanı seçilmiş sizler oy vermişsiniz, Allah mahcup etmesin, yolu açık olsun. Vatandaşa ve belediyelerimize elimizden geldiği kadar yardım etmeye, fikir paylaşmaya ve kol kola olmaya çalışacağız" dedi. Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz ise İmamoğlu'na ziyaretinden dolayı teşekkür etti. İmamoğlu daha sonra Ereğli ilçesine gitti.

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