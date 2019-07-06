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İmamoğlu: Hepimiz arkadaşız, dostuz (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.07.2019 18:15 | Son Güncelleme

'MİLLET NE DERSE O OLUR' Ereğli ilçesinde düzenlenen 21.

İmamoğlu: Hepimiz arkadaşız, dostuz (2)

'MİLLET NE DERSE O OLUR'
Ereğli ilçesinde düzenlenen 21. Uluslararası Sevgi, Barış, Dostluk, Kültür ve Sanat Festivali'nde her yıl bir kişiye verilen 'Sevgi, Barış ve Dostluk Ödülü'nü almak üzere Zonguldak'ın Ereğli ilçesine giden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, ilk olarak Alaplı ilçesine uğradı. Alaplı Belediye Başkanı CHP'li Nuri Tekin, partililer ve vatandaşlar tarafından karşılanan İmamoğlu, ilçe meydanında halka seslendi. Kendisine gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getiren İmamoğlu, "Buraya gelmeden olmazmış iyi ki varsınız. Yüreğinizdeki sevgiye, buradan bizi besleyen dualarınızla bizi yalnız bırakmayan ve inanın her birinizdeki cesaretle benim cesaretimi büyütmüştür. Sizlerdeki inanç benim inancımı büyütmüştür. Siz sanmayın bu tek başına Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul'daki başarısı" dedi.
Seçim sonuçlarında İstanbul’un yanı sıra Türkiye’nin kazandığını ifade eden İmamoğlu, kazananın aynı zamanda demokrasi olduğunu söyleyerek, şöyle dedi:
"Unutmayın ki bundan sonra milletimiz şunu ispatladı. Esas olan millettir. En büyük millettir. Bu ülkede milletten daha büyük kişi yoktur. Millet ne derse o olur. Dolayısıyla hep birlikte demokrasiye olan inancımızı tazeledik. Bu müthiş bir kazanımdır. Hayal gibidir su gibidir demokrasi. Hak, hukuk adalet, hava gibidir, su gibidir. Bütün belediye başkanlarımızla, bütün Türkiye’nin her noktasına hizmet etmeyi, birleşmeyi, buluşmayı, partiler üstü bir ahlakla herkesi kucaklayan öteki beriki demeden herkesi kucaklayan ve anlayan iş hizmet üreten bir dönemi başlatacağız."
Ekrem İmamoğlu konuşmasının ardından vatandaşların fotoğraf çektirme isteğini kırmadı. Yaşanan izdiham nedeniyle güçlükle ilerleyen İmamoğlu, ardından sahildeki restorana geçti.

Gürkay GÜNDOĞAN- Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)

FOTOĞRAFLI

İmamoğlu: Hepimiz arkadaşız, dostuz (2)İmamoğlu: Hepimiz arkadaşız, dostuz (2)İmamoğlu: Hepimiz arkadaşız, dostuz (2)İmamoğlu: Hepimiz arkadaşız, dostuz (2)

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