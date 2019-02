İMAMOĞLU:  HERKESİN BAŞKANI OLACAĞIM

Haber-Kamera: Harun UYNAIK-İSTANBUL DHA

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, seçim çalışmaları kapsamında Sultanbeli'de esnaf ve dernek ziyaretlerinde bulundu. İmamoğlu seçim turu kapsamında bugün Sultanbeyli ilçesini ziyaret etti. İmamoğlu Çamlık Caddesi'nde Van Bahçesaray Derneği üyeleri ile Teferrüç Mevkii'nde ise Varto Kıraathanesi'nde toplanan vatandaşlarla bir araya geldi.

"HER SİYASİ PARTİNİN OYUNA TALİBİM"

İmamoğlu burada yaptığı konuşmada, "Ben, belediye başkanı olduğum gün itibariyle herkese eşit davrandım. Herkes memnun oldu. Seçimi kazanmak için her yol mubahtır anlayışına karşıyız. Herkesin kalbini kazanmaya yönelik bir süreç yöneteceğiz. Bu şehrin çocukları, gençleri, kadınları, anneleri, işsizleri var. En önemli 2 sorun, pahalılık ve işsizlik. İstanbul bunu çözemezse Türkiye büyük bir sıkıntının içine girer. Kimseyi dışarda bırakmıyoruz. Her siyasi partinin oyuna talibim. Burada bir arkadaşımız, 'HDP'liyim ama sana oy vereceğim' dedi. CHP'li ve İYİ Partili vatandaşın sorununu çözeceğim gibi HDP'linin de Saadet Partili'nin de AK Partilinin de MHP'linin de Vatan Partili'nin de sorununu çözeceğim. Ben, herkesin başkanı olacağım" dedi.