İmamoğlu 'Hodri meydan' demişti! Bakan Tunç: 'Kimse yargıya parmak sallayamaz'

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün katıldığı canlı yayında kendi aleyhindeki dava ile ilgili olarak "İstinaf hakkımda ceza versin, iktidar Yargıtay karar gününü göremez" demişti.

BAKAN TUNÇ'TAN AÇIKLAMA

Gündem olan sözler sonrası Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan açıklama geldi. Gazetecilerin sorusunu yanıtlayan Bakan Tunç, "Kimse yargıya parmak sallayamaz, tehdit edemez." dedi.

Bakan Tunç'un açıklamasından satır başları:

"Burada ilk derece mahkemenin kararını beğenmediğiniz zaman İstinaf'a gidersiniz. Yargı süreçleri devam ederken böyle kabadayı şeklinde ifadeler kullanmak hiçbir makam sahibine yakışmaz. Yargımız bağımsızdır. Kimse yargıya parmak sallayamaz, tehdit edemez.

Yarı kararları elbet eleştirilebilir. Yargı mensuplarını etkileyemezsiniz."