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  4. İmamoğlu 'Hodri meydan' demişti! Bakan Tunç: 'Kimse yargıya parmak sallayamaz'

İmamoğlu 'Hodri meydan' demişti! Bakan Tunç: 'Kimse yargıya parmak sallayamaz'

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
04.09.2024 17:57
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu katıldığı canlı yayında hakkındaki dava ile konuşmuş ve ceza verilmesi halinde milletin ayağa kalkacağını ve iktidarın Yargıtay karar gününü göremeyeceğini açıklayarak "Hodri meydan" demişti. Bu sözlere Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan yanıt geldi. Yargının bağımsız olduğuna vurgu yapan Bakan Tunç, "Kimse yargıya parmak sallayamaz, tehdit edemez" dedi.

İmamoğlu 'Hodri meydan' demişti! Bakan Tunç: 'Kimse yargıya parmak sallayamaz'

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün katıldığı canlı yayında kendi aleyhindeki dava ile ilgili olarak "İstinaf hakkımda ceza versin, iktidar Yargıtay karar gününü göremez" demişti.

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BAKAN TUNÇ'TAN AÇIKLAMA

Gündem olan sözler sonrası Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan açıklama geldi. Gazetecilerin sorusunu yanıtlayan Bakan Tunç, "Kimse yargıya parmak sallayamaz, tehdit edemez." dedi.

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Bakan Tunç'un açıklamasından satır başları:

"Burada ilk derece mahkemenin kararını beğenmediğiniz zaman İstinaf'a gidersiniz. Yargı süreçleri devam ederken böyle kabadayı şeklinde ifadeler kullanmak hiçbir makam sahibine yakışmaz. Yargımız bağımsızdır. Kimse yargıya parmak sallayamaz, tehdit edemez.

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Yarı kararları elbet eleştirilebilir. Yargı mensuplarını etkileyemezsiniz."

Ekrem İmamoğlu canlı yayında 'Hodri meydan' diyerek açıkladı: 'İktidar, Yargıtay karar gününü göremez' Ekrem İmamoğlu canlı yayında 'Hodri meydan' diyerek açıkladı: 'İktidar, Yargıtay karar gününü göremez'
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Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu Yılmaz Tunç
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