İmamoğlu İBB binasında konuştu (1)

Hüseyin COŞKUN - İstanbul DHA - İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, mazbatasını aldıktan sonra Saraçhane'deki belediye binasına geldi. Burada açıklama yapan İmamoğlu, "Bugün gönül daha ferah bir planlamayla süreci yöentmeyi isterdik. Onu belirteyim anccak. İstanbul'daki bu süreç biraz farklı, hızlı ve değişik bir biçimde işlede bugün. Şu an itibarıyla sizinle önce önümüzdeki programı payşlaşmak istiyorum ki bir telaş yaşamayalım. Önce burada sizlerle birkaç cümle paylaşacağım. Daha sonra yukarıda sayın Mevlüt Uysal'dan görevi devralacağım. Ama oraya basın mensuplarının çıkmasını şitemiuyorum. Biz fotoğraf servis edeceğiz. Dolayısıyla buradaki süreci oraya taşımazsanız mutlu noluruz. Zaten o taşıma süreci sizi de bizi de mutsuz eder. Aynı zamanda oldukça kalabalık, her anında bize yardımcı olan birçok parti üst düzey yöneticilerimiz var. Velkillerimiz var. Yüzlerce insanımız şu dönemde bize katkı sundular. Yukarıda küçük bir makam odası ve o alanda biz devir teslimi yapıp el sıkıştıktan sonra halkımıza dışarıda otobüsün üzerinden hitap edeceğiz. Daha sonra oradan da çağrımı yapacağım. Biz vatandaşlarımızla, halkımızla inşallah bu hafta sonu cumartesi ya da Pazar günü İstanbul halkını davet ederek süreci anlatacağımız bir buluşmayı da sizlerle paylaşacağız. Bu paylaşımımız en geç yarın olacak. Diyeceğiz ki cumartesi ya da Pazar herkesi çoluk, çocuk herkesi biz saraçhaneye bekliyoruz diyeceğiz" dedi.