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İmamoğlu İBB binasında konuştu (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2019 18:34 | Son Güncelleme

Hüseyin COŞKUN - İstanbul DHA - İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, mazbatasını aldıktan sonra Saraçhane'deki belediye binasına geldi.

Hüseyin COŞKUN - İstanbul DHA - İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, mazbatasını aldıktan sonra Saraçhane'deki belediye binasına geldi. Burada açıklama yapan İmamoğlu, "Bugün gönül daha ferah bir planlamayla süreci yöentmeyi isterdik. Onu belirteyim anccak. İstanbul'daki bu süreç biraz farklı, hızlı ve değişik bir biçimde işlede bugün. Şu an itibarıyla sizinle önce önümüzdeki programı payşlaşmak istiyorum ki bir telaş yaşamayalım. Önce burada sizlerle birkaç cümle paylaşacağım. Daha sonra yukarıda sayın Mevlüt Uysal'dan görevi devralacağım. Ama oraya basın mensuplarının çıkmasını şitemiuyorum. Biz fotoğraf servis edeceğiz. Dolayısıyla buradaki süreci oraya taşımazsanız mutlu noluruz. Zaten o taşıma süreci sizi de bizi de mutsuz eder. Aynı zamanda oldukça kalabalık, her anında bize yardımcı olan birçok parti üst düzey yöneticilerimiz var. Velkillerimiz var. Yüzlerce insanımız şu dönemde bize katkı sundular. Yukarıda küçük bir makam odası ve o alanda biz devir teslimi yapıp el sıkıştıktan sonra halkımıza dışarıda otobüsün üzerinden hitap edeceğiz. Daha sonra oradan da çağrımı yapacağım. Biz vatandaşlarımızla, halkımızla inşallah bu hafta sonu cumartesi ya da Pazar günü İstanbul halkını davet ederek süreci anlatacağımız bir buluşmayı da sizlerle paylaşacağız. Bu paylaşımımız en geç yarın olacak. Diyeceğiz ki cumartesi ya da Pazar herkesi çoluk, çocuk herkesi biz saraçhaneye bekliyoruz diyeceğiz" dedi.

"DEVRALMANIN ONURUNU VE GURURUNU YAŞIYORUM"
"Bugün mazbatamızı İstanbul İl Seçim Kurulu'ndan teslim aldık" diyen Ekrem İmamoğlu, "Çok onur duyuyorum. Mutluyum. Gururluyum. Öncelikle şunu ifade edeyim ben bu mazbatayı 16 milyon insanımız adına devraldım. Hiç kimsenin birbirinden farkı olmaksızın, hiç kimsenin birbirinden üstünlüğü olmaksızın tüm hemşerilerim adına devralmanın onurunu ve gururunu yaşıyorum. Asla vazgeçmediğimiz değerlerimiz var. Haktan, hukuktan ve adaletten asla vazgeçmedik. Toplumun demokrasiye olan inancından ve buna dönük mücadelesinden asla vazgeçmedik. Çok net ifade ediyorum bu şehirde yaşayan insanların sevgisiyle oluşturduğu birlik ve beraberlik duygusundan asla vazgeçmedik. Kimsenin hakkını yemedik. Bu şehirde yaşayan 16 milyon insanın da hakkını yedirtmeyiz dedik. Bundan da asal vazgeçmedik. Günün sonunda il seçim kurulunun birleştirme tutanağıyla beraber mazbatamızı aldık. Sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Bu kentin ihtiyaçlarını biliyoruz. Bu şehirde yaşayan herkesin taleplerini biliyoruz. Hizmet etmeye hemen, hızlıca başlayacağız" diye konuştu.

(FOTOĞRAF)

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