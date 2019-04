 İmamoğlu İBB binasında konuştu (AKTÜEL 1)

Hüseyin COŞKUN - İbrahim MAŞE / İSTANBUL DHA-İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, mazbatasını aldıktan sonra Saraçhane'deki belediye binasına geldi. Burada açıklama yapan İmamoğlu, "Bugün gönül daha ferah bir planlamayla süreci yönetmeyi isterdik. Onu belirteyim ancak. İstanbul'daki bu süreç biraz farklı, hızlı ve değişik bir biçimde işledi bugün. Şu an itibarıyla sizinle önce önümüzdeki programı paylaşmak istiyorum ki bir telaş yaşamayalım. Önce burada sizlerle birkaç cümle paylaşacağım. Daha sonra yukarıda sayın Mevlüt Uysal'dan görevi devralacağım. Ama oraya basın mensuplarının çıkmasını istemiyorum. Biz fotoğraf servis edeceğiz. Dolayısıyla buradaki süreci oraya taşımazsanız mutlu oluruz. Zaten o taşıma süreci sizi de bizi de mutsuz eder. Aynı zamanda oldukça kalabalık, her anında bize yardımcı olan birçok parti üst düzey yöneticilerimiz var. Vekillerimiz var. Yüzlerce insanımız şu dönemde bize katkı sundular. Yukarıda küçük bir makam odası ve o alanda biz devir teslimi yapıp el sıkıştıktan sonra halkımıza dışarıda otobüsün üzerinden hitap edeceğiz. Daha sonra oradan da çağrımı yapacağım. Biz vatandaşlarımızla, halkımızla inşallah bu hafta sonu cumartesi ya da Pazar günü İstanbul halkını davet ederek süreci anlatacağımız bir buluşmayı da sizlerle paylaşacağız. Bu paylaşımımız en geç yarın olacak. Diyeceğiz ki cumartesi ya da Pazar herkesi çoluk, çocuk herkesi biz saraçhaneye bekliyoruz diyeceğiz" dedi.

"İBB'NİN TÜM ALANLARI ŞEFFAF BİR BİÇİMDE HALKINA İNSANINA BUGÜN İTİBARIYLA AÇILMIŞTIR"

Ekrem İmamoğlu şöyle devam etti:

"İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin tüm alanları şeffaf bir biçimde halkına insanına bugün itibarıyla açılmıştır. Açılacaktır. Bu şehrin yönetimini yürüten bu güzel kentin belediyesini koridorları makamları ve bu belediyede çalışan herkes bir kişiye bir gruba ya da bir partiye, diğerlerine hizmete değil 16 milyon insanına hizmet etmeye bugün itibarıyla başlamıştır. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bu an itibarıyla devam eden süreçler var. Bunun farkındayız. Elbette ki şehrimizin, şehrimizde yaşayanların huzuru ve mutluluğu için bir an önce bu süreçlerle ilgili net ifadelerini ilgili kurullardan elbette ki bekliyoruz. Bizim kafamız rahat. Bizim zihnimiz, vicdanımız çok net. 16 milyon hemşerimizin de aynı şekilde çok net. Bu sürecin de netleşmesiyle 17 gündür devam eden ve bugün sona eren belirsizliğin daha sonraki günlerde tartışma noktalarının da bertaraf edilmesi adına elbette ki ilgili kurulları en hassas ve en hızlı bir şekilde süreci tamamlamalarını diliyorum. Bütün bu duygularımla bu şehre, bu şehirde belediyenin kurulduğu ilk tarihten bu güne emeği geçen, katkı sunan, bu şehre iyi şeyler yapan, şehri koruyan kim varsa her birisine minnet ve şükran duygularımı buradan belirtmek istiyorum. Sıra bundan sonra bizde. Aynı titizlikle binlerce yıllık tarihine, bu şehrin doğasına insanına saygıyı, kente özeni ana prensip edinerek, yol haritamızda tüm evrensel duygularla yol yürüyeceğimizi duyuruyor, hepinizin huzurunda söz veriyorum."