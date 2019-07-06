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İMAMOĞLU: (İBB MECLİS TOPLANTILARI)  İKİ GÜNÜ HEDEFLEMEK LAZIM

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.07.2019 12:58 | Son Güncelleme

İstanbul DHA- İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Haftanın 5 günü boyunca oturumların olması saatlerinin kayması beni mutsuz ediyor.

İstanbul DHA- İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Haftanın 5 günü boyunca oturumların olması saatlerinin kayması beni mutsuz ediyor. Bunu meclisteki arkadaşlarımla da konuşacağım. Pazartesi günü tüm meclise söyleyeceğim. Yani biz İBB gündeminin yoğun bir çalışma ile iki günde toparlayabileceğimizi düşünüyorum" dedi.
Ekrem İmamoğlu, CHP'li büyükşehir belediye meclis üyeleriyle bir araya geldi. Büyükçekmece'de bir otelde yapılan toplantı basına kapalı gerçekleştirildi. 2 gün sürecek toplantı öncesi meclis üyelerine seslenen İmamoğlu toplantı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Toplantının gündemiyle ilgili bir soruya İmamoğlu, "İBB'nin CHP meclis grubu ile bugün il başkanlığımızın düzenlediği hem dayanışma hem yeni dönem ile ilgili konuşmalar yapılacak bir toplantı. Güzel oldu. Aslında çok verimli oluyor hele hele başlangıçta. Meclis üyesi arkadaşlarımla çok önemli bir dönem olduğunu alışılmış bir döneme benzemeyeceğini ve İstanbul'un öncelikli çok konuları olduğunu bu manada seferberlik döneminin ruhuna hepimizin hazır olması gerektiğini kendileri ile paylaştım. Gerçekten siyaset üstü bir dil ile bu sürecin yönetilmesi gerektiğini hepimizin ruhen hazırlıklı olmamız gerektiğini hatırlattım. Arkadaşlarımın da bu ruha ve bu döneme hazır olduklarını hissediyorum, görüyorum. Bu anlayışla burada iki gün boyunca bir çalıştay yönetilecek. Pazartesi de meclisimiz var. Dolayısıyla tam zamanında doğru bir toplantı yapılmakta. Ben de önerilerimi uzun uzun kendileri ile paylaştım" yanıtını verdi.

"İKİ GÜNÜ HEDEFLEMEK LAZIM"
İmamoğu, "Meclis işleyişinde değişiklik olacak mı?" sorusuna "Haftanın 5 günü boyunca oturumların olması saatlerinin kayması beni mutsuz ediyor. Bunu meclisteki arkadaşlarımla da konuşacağım. Pazartesi günü tüm meclise söyleyeceğim. Yani biz İBB gündeminin yoğun bir çalışma ile iki günde toparlayabileceğimizi düşünüyorum. Çok önemli bir şey olur üçüncü gün olur. Ama iki günü hedeflemek lazım. İBB'nin bu toplantısında bu revizyon biraz tartışılabilir. Ağustos ayında meclis tatil. Eylül meclisinde biz İBB meclislerinin iki günde maksimim çok önemli bir husus varsa 3. gün eklenebilir. Bitirip İstanbul'un konularına yoğunlaşmamız gerektiğini düşünüyorum. Zaten komisyonlar ay boyunca çalışıyorlar. Zaten komisyonlar uzun uzun toplantılar düzenliyorlar. Meclis bu işin netice yeri. Günü uzun tutarız. Sabah erken başlarız. Daha verimli olacağını düşünüyorum" şeklinde konuştu.

4 YAŞA KADAR ÇOCUK VE ANNELERİNE ÜCRETSİZ ULAŞIM HAKKI
"Seçim vaatlerinizden meclise getireceğiniz konulara olacak mı?" sorusuna Ekrem İmamoğlu, "Var. Ulaşımla ilgili konularımız var. Tabi bir yönüyle bizim olmadığımız dönemde yapılan bazı iş ve işlemleri tetkik ediyoruz. Ama yani bu meclisimiz yine yoğun adımlar atacağımız ekonomik durumu meclis üyeleriyle paylaşacağımız bir sunum yapacağım. Verimli bir toplantı olacak. 4 yaşa kadar olan, 6-12 yaş grubunu da ücretsiz hale getirilmesi ile ilgili adımlar, bunlar gündeme gelip belki komisyon üzerinden tartışmaları yapılıp hızlıca karar bağlanmasını istiyoruz" yanıtını verdi.
Ekrem İmamoğlu, makamına astırdığı Atatürk tablosuyla ilgili tartışmalara ise "Ben bir afet anı olduğunu biliyordum benim de bir yanlışım var ama o işi yazan daha doğrusu uyduran gazeteci arkadaşımıza Sinan Meydan güzel bir cevap verdi. O fotoğrafın Tokat'ta bir seyahat esnasından bir köylünün derdini Ata'mıza anlattığı bir fotoğraf devlet arşivinde de kayıt numarası nerede çekildiğinin belli olduğunu aktardı. Sinan Meydan'a da buradan teşekkür ediyorum" Şeklinde yanıt verdi.

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-Toplu fotoğraf
-Röportaj

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