İmamoğlu: (İBB meclis toplantıları) İki günü hedeflemek lazım

İstanbul DHA- İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Haftanın 5 günü boyunca oturumların olması saatlerinin kayması beni mutsuz ediyor. Bunu meclisteki arkadaşlarımla da konuşacağım. Pazartesi günü tüm meclise söyleyeceğim. Yani biz İBB gündeminin yoğun bir çalışma ile iki günde toparlayabileceğimizi düşünüyorum" dedi.

Ekrem İmamoğlu, CHP'li büyükşehir belediye meclis üyeleriyle bir araya geldi. Büyükçekmece'de bir otelde yapılan toplantı basına kapalı gerçekleştirildi. 2 gün sürecek toplantı öncesi meclis üyelerine seslenen İmamoğlu toplantı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Toplantının gündemiyle ilgili bir soruya İmamoğlu, "İBB'nin CHP meclis grubu ile bugün il başkanlığımızın düzenlediği hem dayanışma hem yeni dönem ile ilgili konuşmalar yapılacak bir toplantı. Güzel oldu. Aslında çok verimli oluyor hele hele başlangıçta. Meclis üyesi arkadaşlarımla çok önemli bir dönem olduğunu alışılmış bir döneme benzemeyeceğini ve İstanbul'un öncelikli çok konuları olduğunu bu manada seferberlik döneminin ruhuna hepimizin hazır olması gerektiğini kendileri ile paylaştım. Gerçekten siyaset üstü bir dil ile bu sürecin yönetilmesi gerektiğini hepimizin ruhen hazırlıklı olmamız gerektiğini hatırlattım. Arkadaşlarımın da bu ruha ve bu döneme hazır olduklarını hissediyorum, görüyorum. Bu anlayışla burada iki gün boyunca bir çalıştay yönetilecek. Pazartesi de meclisimiz var. Dolayısıyla tam zamanında doğru bir toplantı yapılmakta. Ben de önerilerimi uzun uzun kendileri ile paylaştım" yanıtını verdi.