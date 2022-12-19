İmamoğlu için herkes bunu merak ediyordu! '12. Madde'ye dikkat çekti: Seçime giremez!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen 2 yıl 7 aylık hapis cezası siyaset kulislerinde konuşulmaya devam ediyor. Verilen kararla birlikte İmamoğlu'nun olası cumhurbaşkanlığı adaylığı için önünün açıldığını savunanlar olurken, bir kesim de tam tersine İmamoğlu'nun aldığı cezadan dolayı aday olma ihtimalinin kalmadığını iddia ediyor.

İmamoğlu hakkında verilen hapis kararı Ankara kulislerinde konuşulmaya devam ederken, YSK Başkanı Muharrem Akkaya ile hukukçu Dr. Rezan Epözdemir'den gelen açıklamalar kafaları daha da karıştırdı.

YKS BAŞKANI'NDAN İMAMOĞLU AÇIKLAMASI

YKS Başkanı Muharrem Akkaya yaptığı açıklamada "Adaylık süreci kesinleşmeden cezası kesinleşirse yerine başka bir aday gösterilebilir. Fakatr kesinleştikten sonra listeye dokunmamız mümkün değil. Seçime girer ama kazansa bile mazbatası verilmez. 45 gün sonra seçime yeniden gidilir" ifadelerini kullandı.

Katıldığı canlı yayında konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan hukukçu Dr. Rezan Epözdemir ise İmamoğlu'nun cezasının kesinleşmesi halinde aday olamayacağını iddia etti.

EPÖZDEMİR: KESİNLEŞİRSE İMAMOĞLU SEÇİME GİREMEZ

Cumhurbaşkanlığı Seçim Kanunu 12. maddeye göre kanaatini açıklayan Epözdemir, "Eğer bir cumhurbaşkanı adayı kesin aday listeleri ortaya çıktıktan sonra cumhurbaşkanı seçilme niteliğini, ehliyetini yitirmesine sebebiyet veren bir yıl ve üzeri hapis cezasına mahkum olur ve kesinleşirse seçime giremez. Dolayısıyla o aday yarışamaz." dedi.

12. MADDE NEDİR?

"Birinci oylamada kesin aday listesinin Resmi Gazete'de yayımlanmasından itibaren oy verme günü saat 17.00'a kadar listede meydana gelebilecek eksilmeler değişikliği gerektirmez."



