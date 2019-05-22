"İmamoğlu için yüksek gayretle çalışacağız"

NEVŞEHİR (AA) - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partilerden bağımsız olarak CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu için ellerinden gelen en yüksek gayretle çalışacaklarını belirterek, "İnanıyorum ki İmamoğlu, 16 milyon İstanbullunun vicdanlarına dokunduğu için bu seçimi itirazlara mahal vermeyecek şekilde kazanacaktır." dedi.

Akşener, partisince Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde bir otelde düzenlenen iftar programına katıldı.

Burada partililere hitap eden Akşener, İYİ Parti'nin Türkiye siyaseti için önemli bir oluşum olduğunu ifade ederek, partililerini cesur ve iyi insanlar olarak tanımladığını ifade etti. Akşener, "Çünkü gerçekten iyi ve cesur olmanın dışında herhangi bir tanımla izah edilemeyecek bir iş başardınız. Gözlerinizi bir anlık kapatın, İYİ Parti diye bir siyasi organizasyon hiç olmasaydı Türkiye bugün hangi şartlarda neyi tartışıyor olurdu." şeklinde konuştu.

Gençlerin siyasilerden ve iktidardan beklentilerinin geçmiş dönemdeki gençlere kıyasla farklılar arz ettiğini dile getiren Akşener, genç seçmenin işsizlik sorunu başta olmak üzere taleplerine cevap verebilecek bir siyasi yapının iktidar olabileceğini, bunu da İYİ Parti kadrolarının başaracağına inandığını kaydetti.