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İmamoğlu, iftarını Kılıçalp ailesinin evinde açtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2019 22:15 | Son Güncelleme

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, iftar sonrası kendisini bekleyen çocuklarla toplu fotoğraf çektirdi

İSTANBUL (AA) - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, iftarını Beylikdüzü’nde Kılıçalp ailesinin evinde yaptı.

İmamoğlu, Beylikdüzü Yaşam Vadisi'nde vatandaşlarla buluştuktan sonra Gürpınar'a geçti. Caddedeki bir fırına uğrayan İmamoğlu, tezgahın arkasına geçerek sıra bekleyen vatandaşlara pide sattı.

Daha sonra Fevziye-Bayram Kılıçalp'in Gürpınar'daki evine geçen İmamoğlu, iftarını burada açtı. Evin çocukları Tuğba (14), Elif (9), Fatih (8) ve yakın akrabalarla da tanışan İmamoğlu, tüm aile fertleriyle toplu fotoğrafı çektirdi.

Kılıçalp ailesinin komşuları da İmamoğlu ile tanışmak ve fotoğraf çektirmek için eve geldi. İmamoğlu, oruç tutmanın kendisini yorup yormadığıyla ilgili soruyu, ''Yoruluyorum ama bana iyi geliyor oruç. 10 kilo verdiğim Ramazan ayı var. Bazıları kilo alır, ben kilo veriyorum Ramazanda. Sağa sola koşturunca da kilo veriyorsun'' dedi.

İftarını Kılıçalp ailesiyle dua eşliğinde açan İmamoğlu, evden çıkışında mahallenin çocuklarıyla da toplu fotoğraf çektirdi.

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CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu iftar

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