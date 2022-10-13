İmamoğlu "İğne atsanız yere düşmeyecek" diye yanıt verdi! 1700 yıl sonra gün yüzüne çıkacak Roma Hipodromu'na eleştirenlere seslendi: Buraya davet ediyorum

İBB Tarihi Yarımada’da tamamlanan ve yapım süreci devam eden projeleri, "Antik Çağ'dan Günümüze 3 İstanbul 1 Tarihi Yarımada" açık hava sergisinde bir araya getirdi. Beyazıt Meydanı'nda Ekim ayı boyunca gezilebilecek serginin açılışı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından yapıldı.

"BU ÇOK DOĞRU BİR İŞTİR"

Sergiyi gezdiği sırada gazetecilerin, "İBB Meclisi gündeminde Roma Hipodromu görüşüldü. Başka yapıların da yıkılacağına dair bir iddia Meclis gündeminde, konuşuldu" sorusuna İmamoğlu şu cevabı verdi:

"Bu çok doğru bir iştir. Burada var olan bütün eserlerin de aynı zamanda korunduğu ve bir arada nasıl güzel bir ahenk geliştirdiğini de, hem burada yaşayan insanlarımıza, hem de bütün dünyaya servis etme becerisini gösterdiğimizde o zaman dünyaya hak ettiği mesajı İstanbul vermiş olur. Konuşanların bir bilgi eksikliği ya da bilgi sahibi olmadan ortaya bir fikir koyma anlayışını ortaya koymuştur. Kötü düşünmek istemiyorum. Kötü niyetli değil de sadece o eksikliği ortaya koymuştur diyelim. Bilgi sahibi olsunlar, ondan sonra fikir yürütsünler. Buraya davet ediyoruz. İstanbul'da yapılmak istenen ve yapılan ne varsa hepsini burada yarımadayla ilgili vatandaşa sunacağız. Görecekler ki, burası onlar için çok aydınlatıcı, çok sahiplendirici bir merkeze dönüşecek. Burada sadece tarihi bir dokunun izlenebildiği, hissedilebildiği bir alan dönüştü. Sadece beton kaplı ya da taş kaplı alanlardan sadece geçip etrafa bakıyorsunuz. Şurada inanın iğne atsanız yere düşmeyecek kadar turistin bir araya gelip, o sahayı deneyimlemek o zeminine basma arzusunda olacaklardır."

(DHA)

