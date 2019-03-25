İmamoğlu ile küçük kız arasında ilginç miting sohbeti

CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu’nun Eyüpsultan’da seçim gezisi sırasında karşılaştığı küçük kızlarla gerçekleştirdiği miting sohbeti renkli anlara sahne oldu. 9 yaşındaki Ecem’in, "Dün mitinginize geldim, çocukların partisi dediniz ya orada" demesi üzerine İmamoğlu, "Çocukların partisi, bu mesajı aldınız ya dünyanın en güzel işi bu, müthiş bir şey, bayıldım bu tarife" karşılığını verdi.

31 Mart Yerel Seçim çalışmaları kapsamında Beyoğlu ve Şişli’de bir dizi temaslarda bulunan CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, sonrasında ise Eyüpsultan’a geçerek esnaf ve vatandaşları ziyaret etti. Yeşilpınar Mahallesi’ndeki esnaflara sürpriz ziyaret gerçekleştiren İmamoğlu, burada çeşitli iş yerlerine girerek vatandaşların sorunlarını dinledi. Esnafların ikramlarını geri çevirmeyen İmamoğlu, vatandaşlardan seçime yönelik destek istedi.

İmamoğlu ile küçük kız arasında miting sohbeti

Yeşilpınar Mahallesi’ndeki ziyaretleri sırasında İmamoğlu’nun bir iş yerinde karşılaştığı iki küçük kız çocuğuyla yaşadığı diyaloglar renkli anlara sahne oldu. 10 yaşındaki küçük Ecem isimli kızın başkan adayına, "Dün mitinginize geldim, çok güzel konuştunuz, siz orada çocukların partisi dediniz" demesi üzerine İmamoğlu, "Çocukların partisi, bu mesajı aldınız ya dünyanın en güzel işi bu, müthiş bir şey, bayıldım bu tarife" karşılığını verdi. Minik Ecem sohbet sırasında, "Öğretmenimizin de size selamı var, sizin için dua ediyorlar" deyince İmamoğlu ise, "Harikasın şu an çok mutlu oldum, melek gibi oldum, aynı senin gibi" sözleriyle mutluluğunu dile getirdi.