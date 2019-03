İmamoğlu iş adamlarıyla bir araya geldi, Hahambaşı Haleva'yı ziyaret etti (2)

Onur MERİÇ/İSTANBUL(DHA)-CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, 31 Mart yerel seçim çalışmaları kapsamında, TÜSİAD ve TURKONFED üyeleri ile Beyoğlu'nda bir araya geldi. İmamoğlu, daha sonra Türkiye Hahambaşı İsak Haleva'yı ziyaret etti. CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu seçim çalışmalarını Beyoğlu'nda sürdürdü. İmamoğlu ilk olarak TÜSİAD ve TURKONFED üyeleri ile bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleştirilen toplantıda İmamoğlu'nun iş insanlarına ekonomi, işsizlik ve istihdam konularındaki projelerini anlattığı öğrenildi. Toplantının ardından açıklama yapan Ekrem İmamoğlu, "Çok verimli bir İstanbul özeti paylaştık. Geleceği konuştuk. İstanbul'u yönettiğimiz esnada, bu kurumlarla nasıl iş birliği yapacağımız konusunda hem vaatlerimizde bulunduk hem de önerilerini aldık. Çok verimli geçti. İş dünyası, bugünün güncel sorunu olan ekonomiyi en derinden hisseden, işsizlik konusundaki tedbirler ve ön görüleri olan çok değerli değerli kurumlar, TÜSİAD ve TURKONFED. Verimli toplantı için, her iki kuruma da çok teşekkür ediyoruz" dedi. İmamoğlu, "Bu toplantının ilk buluşmadan farkı ne oldu" sorusuna, "Daha geniş katılımlı oldu. Türkiye'nin farklı yerlerinden de temsilciler vardı. İster istemez, 1 Nisan'da göreve başlamaya en yakın kişinin yönetim anlayışını daha geniş çaplı insanlar merak ediyor. Bu da bizi mutlu ediyor. Herkese fikrimizi ulaştırmak, toplumun farklı kesimlerine yapacaklarımız anlatmak da bizim vazifemiz" diye yanıtladı. TÜRKİYE HAHAMBAŞI İSAK HALEVA'YI ZİYARET ETTİ Ekrem İmamoğlu, daha sonra Türkiye Hahambaşı İsak Haleva'yı, Beyoğlu'ndaki Hahambaşılığı Vakfı'nda ziyaret etti. İmamoğlu'na, Haleva'yı ziyaretinde CHP İstanbul milletvekili Aykut Erdoğdu eşlik etti. Haleva, İmamoğlu'nu, "Gençler yaya gelir" diyerek kapıda karşıladı. İmamoğlu da "Siyasetçi, geleni gideni görmek ister" diyerek, kapıyı gören bir noktaya oturdu. İstanbul'un, birçok ülkeden daha kalabalık nüfusa sahip olduğunu belirten Haleva, "Allah size yardımcı olsun" diyerek, İmamoğlu'na başarılar diledi. Ziyaretin basına kapalı olarak devam etti. İmamoğlu ve Haleva, yaklaşık 30 dakika süren görüşmenin ardından kameraların karşısına geçti. İlk sözü alan İmamoğlu, "İstanbul'un çeşitliliğini, zenginliğini çok önemsiyorum. Her vatandaşımın, her grubun çok mutlu olacağı bir kent vadediyoruz. Vaadimizde en değerli iş birliğini yapacağımız kent sakinlerinin başında da Musevi vatandaşlarımız var. Onlar, bu kentin çok eski sahipleri" dedi. Çok değer verdiğimiz bir inanç masasının İBB bünyesinde varlığından bahsettim. Bunu, gelir gelmez hayata geçireceğimizi ve farklı inanç gruplarının, bu inanç masası sayesinde bir arada bu kentin maneviyatı süresince neler yapılması gerektiği, nerede eksiğimiz var, bunları nasıl giderebiliriz noktasında İBB olarak rolümüzün hak ettiği yerde olması hususunda, bu masaya önemli bir misyon yüklediğimizi belirttik. İnşallah, kendilerinin uygun göreceği bir yöneticinin oradaki varlığı, bizi mutlu edecektir diyerek talepte bulunduk şimdiden. Göreve geldiğimiz taktirde sağlıklı iş birliğimiz devam edecektir" dedi. Hahambaşı Haleva ise, katılım için cemaat adına teşekkür etti. Haleva, "Size, bir şey diyeceğim. Birlik ve sevgi. 2 sevgi vardır. Bir Tanrı sevgisi, iki kul sevgisi. Bu iki sevgiyi bütünleştirirsek, çok güzel bir İstanbul ve Türkiye olur. İnşallah başarırsınız" diye konuştu. CUMA NAMAZININ ÇAMLICA CAMİİ'NDE KILDI İmamoğlu, Haleva ziyaretinin ardından Üsküdar'a geçti. İmamoğlu, Cuma namazını, yeni inşa edilen ve ibadete açılan Çamlıca Camii'nde kıldı.