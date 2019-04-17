İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesinde

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Bugün mazbatamızı İstanbul İl Seçim Kurulu'ndan teslim aldık. Çok onur duyuyorum, mutluyum." dedi. İl Seçim Kurulu'nda mazbatasını aldıktan görevi devralmak üzere İBB'nin Saraçhane'deki binasına gelen İmamoğlu, burada coşkulu bir kalabalık tarafından karşılandı. Slogan atılmamasını isteyen İmamoğlu, daha sonra kokteyl salonunda basın mensuplarına ve partililere hitap etti. Mevlüt Uysal'dan görevi devraldıktan sonra vatandaşlarla bir araya geleceğini aktaran İmamoğlu, "Daha sonra oradan da çağrımı yapacağım. Biz vatandaşlarımızla, halkımızla, inşallah bu hafta sonu cumartesi ya da pazar günü bütün İstanbul halkını davet ederek, süreci anlatacağımız bir buluşmayı da sizlerle paylaşacağız. Bu paylaşımımız en geç yarın olacak." diye konuştu. Vatandaşları Saraçhane'ye davet edeceklerini dile getiren İmamoğlu, şöyle devam etti: "Bugün mazbatamızı İstanbul İl Seçim Kurulu'ndan teslim aldık. Çok onur duyuyorum, mutluyum, öncelikle şunu ifade edeyim. Ben bu mazbatayı 16 milyon insanımız adına devraldım. Hiç kimsenin birbirinden farkı olmaksızın, hiç kimsenin birbirinden üstünlüğü olmaksızın tüm hemşehrilerim adına devralmanın onurunu ve gururunu yaşıyorum. Asla vazgeçmediğimiz değerlerimiz var. Asla vazgeçmedik. Haktan, hukuktan ve adaletten asla vazgeçmedik. Toplumun demokrasiye olan inancından ve buna dönük mücadelesinden asla vazgeçmedik. Çok net ifade ediyorum. Bu şehirde yaşayan insanların sevgisiyle, saygısıyla oluşturduğu birlik ve beraberlik duygusundan asla vazgeçmedik." Bunlar da ilginizi çekebilir PARTNER Dünyayı sarsan olayların hepsini bilmişti! İşte Baba Vanga'nın 2019 kehanetleri Büyükşehir’in 2018 yılı faaliyet raporuna onay AA Trablus'u hedef alan saldırının geride bıraktığı hasarı görüntüledi

Kimsenin hakkını yemediklerini ve asla bu şehirde yaşayan 16 milyonun da hakkını yedirtmeyeceklerini söylediklerini aktaran İmamoğlu, "Günün sonunda İl Seçim Kurulunun birleştirme tutanağıyla beraber mazbatamızı aldık. Sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Bu kentin ihtiyaçlarını biliyoruz. Bu şehirde yaşayan herkesin taleplerini biliyoruz ve hizmet etmeye hemen hızlıca başlayacağız. İstanbul Büyükşehir Belediyesinin tüm alanları, şeffaf bir şekilde halkına, insanına bugün itibarıyla açılmıştır, açılacaktır. Bu şehrin yönetimini yürüten bu güzel kentin belediyesinin koridorları, makamları ve bu belediyede çalışan herkes bir kişiye, bir gruba ya da bir partiye ve diğerlerine hizmete değil 16 milyon insana hizmet etmeye bugün itibariyle başlamıştır. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın." ifadelerini kullandı. - "Vicdanımız çok net" Devam eden süreç olduğunu dile getiren İmamoğlu, "Bunun farkındayız. Elbette ki şehrimizde yaşayanlarımızın huzuru ve mutluluğu için bir an önce bu süreçlerle ilgili net ifadelerini ilgili kurullardan elbette ki bekliyoruz. Bizim kafamız net. Bizim zihnimiz, bizim vicdanımız çok net. 16 milyon hemşehrimizin de aynı şekilde çok net. Bunu biliyoruz. Dolayısıyla bu sürecin de netleşmesiyle 17 gündür devam eden ve bugün sona eren belirsizliğin daha sonraki günlerde tartışma noktalarının da bertaraf edilmesi adına elbette ilgili kurulların en hassas ve en hızlı bir şekilde süreci tamamlamalarını da diliyorum." diye konuştu.