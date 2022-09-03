İmamoğlu "İstanbul halkının malını gasp etmeye dönük uygulamalar" diyerek isyan etti! "7 milyar TL değere sahip"

Bu kadar değerli bir mülkün ki yaptığımız bağımsız değerleme firmaların çalışmaların da buraların minimum 7 milyar lira civarında bir değere sahip olduğu da ortadadır. Dolayısıyla biz bunu bir şirketin insafına terk edemezdik. o bakımdan arkadaşlarıma talimat verdim, sözleşmeden doğan haklarımızı da kullanarak bu mülke sahip çıkmamız gerektiğini söyledim.