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İmamoğlu "İstanbul halkının malını gasp etmeye dönük uygulamalar" diyerek isyan etti! "7 milyon TL değere sahip"

03.09.2022 12:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Hatice ve Fehime Sultan yalılarına el konulmak istendiğini öne sürerek isyan etti. İstanbul Boğazı'nda kameralar karşısına geçerek açıklamalarda bulunan İmamoğlu, "Yine İstanbul halkının malını gasp etmeye dönük trajik birtakım uygulamaların açıklamasını yapmak için buradayım" dedi. 7 milyon TL civarında değere sahip olduğunu belirttiği yapıların İBB'ye devredildiğini ifade eden İmamoğlu, belediyenin binanın içine sokulmadığını öne sürdü

İmamoğlu "İstanbul halkının malını gasp etmeye dönük uygulamalar" diyerek isyan etti! "7 milyon TL değere sahip"

İmamoğlu, sosyal medya hesabından "Bir engelleme girişimi daha… İBB’nin en değerli gayrimenkulleri Hatice ve Fehime Sultan Yalıları’na el konulmak isteniyor" notuyla paylaştığı canlı yayında İstanbul Boğazı'nda kameralar karşısına geçti.

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"BU YAPILAR İBB'NİN MÜLKÜ OLMUŞTUR"

İmamoğlu'nun buradaki konuşmasından satır başları şu şekilde:

  • Yine İstanbul halkının malını gasp etmeye dönük, İstanbul yönetiminin İstanbul halkı adına mücadelesinin önüne ne yazık ki devletimizin başka kurum ve kuruluşlarını kullanarak, ucunda hangi kişinin, hangi kurumların ya da şirketlerin çıkarının olacağının olacağını henüz bilemediğimiz; yarın öbür gün daha önce yaşadığımız trajik birtakım uygulamaların bir benzerinin yaşanma ihtimalini öngördüğümüz bir sürecin açıklamasını yapmak için buradayım.

  • İl özel idarelerinin kapatılması sonrasında o dönemin yetkilileriyle beraber valiliğin devir paylaştırma komisyonu kararı ile bu mülkiyet 8 Ağustos 2014'te İBB'ye devrediliyor. Bu tarihten sonra bu yapılar İBB'nin mülkü olmuştur. Sözleşmeye esas bütün ödemeler de İBB tarafından sürdürülmüştür.

"ARKADAŞLARIMA TALİMAT VERDİM"

  • Pazartesi günü buranın İstanbul halkının elinden alınması sürecine dair oluşturulan mesnetin nasıl uydurma olduğuna dair buranın fonksiyon sürecine dönük bir açıklamam olacak.

  • Bu kadar değerli bir mülkün ki yaptığımız bağımsız değerleme firmaların çalışmalarında buraların minimum 7 milyon lira civarında bir değere sahip olduğu da ortadadır. Dolayısıyla biz bunu bir şirketin insafına terk edemezdik. o bakımdan arkadaşlarıma talimat verdim, sözleşmeden doğan haklarımızı da kullanarak bu mülke sahip çıkmamız gerektiğini söyledim.

  • Belediyemiz kendisine ait bu binayı koruma altına almak istedi. Ama ne yazık ki içeri dahi sokulmadık.
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Ekrem İmamoğlu
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