Mehmet İlkay ÖZER- Harun UYANIK-Akın ÇELİKTAŞ/ İSTANBUL, (DHA) CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, CHP'nin önceki dönem Merkez Yönetim Kurulu, Parti Meclisi, İl başkanları, milletvekilleri ve belediye başkanları ile bir araya geldi. Kadıköy Evlendirme Dairesi’nde düzenlenen toplantıya aralarında CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile Şişli eski belediye başkanı Mustafa Sarıgül'ün de aralarında bulunduğu çok sayıda isim katıldı.

Yerel seçim sürecinin konuşulduğu toplantıda Ekrem İmamoğlu bir konuşma yaptı. "Bu kampanya belki de İstanbul tarihinin en önemli en tarihi seçimlerinden bir tanesi" diyen İmamoğlu, "25 yıldır İstanbul'u yöneten aklın hepimizin yaşadığı bu güzel kadim kenti nasıl bir hale getirdiğini sadece biz söylemiyoruz. Yönetenler söylüyor. Bu artık tarihi bir sorumluluk olmuştur. İstanbul'u bu kötü yönetimden kurtarma günü olarak gördüğümüz 31 Mart'ta tek yapacağımız şey İstanbul'un nasıl kurtulacağını, nasıl başka bir yönetim anlayışıyla buluşması gerektiğini 16 milyon İstanbulluya anlatmak olacak" ifadelerini kullandı.