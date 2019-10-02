İmamoğlu İstanbul-Paris 'Kardeş Kent' Protokolunu İmzaladı

İlk yurt dışı seyahati için Fransa'nın başkenti Paris'e gelen İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, gezisinin ikinci gününde Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo'yu ziyaret etti.
Hidalgo'nun Türkçe "Hoşgeldiniz Sayın Başkan" sözleriyle karşıladığı İmamoğlu, "Bravo! Çok teşekkür ederim" dedi. Hidalgo, İstanbul ile işbirliğini özlediklerini, yeniden işbirliğine geçmekten mutlu olduklarını söyledi ve İmamoğlu'nun "İstanbul'a gelin" davetini "Seçimleri kazanırsam geleceğim" diye yanıtladı.
İstanbul'un yeni Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, ilk yurt dışı gezisinin ikinci gününde, Paris Belediyesi ve UNESCO Kültür Mirasları Direktörlüğü'nü ziyaret etti. Alman Die Welt gazetesinin organize ettiği belediyecilik ve ekonomi konulu bir zirveye katıldı.
Fransa'da Mart ayında yapılacak yerel seçimlere, iktidarın desteklediği zorlu rakipleri karşısında sıkı bir kampanyayla hazırlanan Anne Hidalgo, Paris'in tarihi belediye binasına gelen Ekrem İmamoğlu'nu kapıda, Türkçe "Hoşgeldiniz Sayın Başkan" sözleriyle karşıladı. Yerel seçimler döneminde Twitter hesabından İmamoğlu'nu sık sık tebrik eden Hidalgo, görüşmede de, İmamoğlu'nun seçilmesinden büyük mutluluk duyduklarını yineledi.
Hidalgo, "23 Haziran’da tekrar seçildiğiniz için çok mutlu olduk. Çok güzel bir umut işareti. Size umutla bakıyoruz. Siz, aslında Türkiye’nin gerçek başkentinin belediye başkanısınız. İstanbul ve Türkiye ile çok yakın bir bağı yeniden kurabilmeyi ümit ediyoruz" diye konuşu.
Hidalgo, İstanbul'un da üye olduğu 94 büyük metropol belediyesinin, iklim sorunlarına çözüm bulmak amacıyla oluşturdukları C40'ın (Cities 40) 9 Ekim’de Kopenhag’da toplanacak zirvesine İmamoğlu'nu davet etti.
İmamoğlu: "İlk gezim, değerli bir başlangıç..."
İmamoğlu da, son seçimde elde edilen başarının Türkiye sınırlarını aştığının farkında olduklarını belirterek, "Sayın Hidalgo ilgisini üzerimizden eksik etmedi. Açıkçası her mesajı bizi heyecanlandırıyor. Mesajlarını eksik etmemesini diliyoruz. Bu benim ilk yurt dışı seyahatim. Bu inşallah değerli bir başlangıç olacak, bunu hissediyorum. En büyük yardımı sizin gibi dünyaya aynı gözlerle bakabildiğim belediye başkanlarından görmek istiyorum" dedi.
Bir süre baş başa görüşen iki başkan, daha sonra İstanbul ve Paris'in işbirliğini artırarak, kardeş şehir olmasının ön protokolü anlamına gelen "Niyet protokolünü" imzaladı.
Anne Hidalgo, makamının duvarlarını süsleyen tabloları İmamoğlu'na tanıttı. Penceresinden görünen Notre Dame Katedrali'nin yanan kulesinin önünde, bir süre Katedral'in restorasyon çalışmaları hakkında bilgi verdi. İki başkan tercüman aracılığıyla yürüttükleri sohbetlerinde, tarihi eserlerin korunması sorumluluğundan söz etti. İmamoğlu, "İstanbul'da da deprem endişemiz var. Özellikle, deprem durumunda tarihi eserlerin korunması konusu bizim için öncelikli konu" dedi.
İstanbul daveti: "Kazanırsam geleceğim"
Her iki belediye başkanı birbirlerine hediye sunarken, Hidalgo'nun Ekrem İmamoğlu'nun eşine de hediye hazırlaması dikkat çekti. Hidalgo, tıpkı karşılarken olduğu gibi, uğurlarken de Ekrem İmamoğlu'na kapıya kadar eşlik etti.
İmamoğlu, ayrılırken Hidalgo'yu İstanbul'a davet etti. Mart 2002 yerel seçimlerinde iktidar mensubu iki aday Benjamin Grivaux ve Cedric Villani ile çetin bir yarışa girecek olan Hidalgo, "Seçimleri kazanırsam geleceğim" yanıtını verdi.
Anketler, iktidarın iki adayının birden yarışa girmesi durumunda sosyalist politikacı Hidalgo'nun kazanma şansının yüksek olduğunu gösteriyor. Ancak birinin çekilmesi durumunda şansı önemli oranda azalıyor.
İmamoğlu, Hidalgo'nun ardından, İstanbul'un kültürel varlıklarının korunması açısından önem verdiğini söylediği, UNESCO Kültür Mirası Direktörlüğü'nü ziyaret etti. İmamoğlu'na Türkiye'nin UNESCO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Altay Cengizer de eşlik etti.
Ziyaretini VOA Türkçe'ye değerlendiren İmamoğlu, ilk yurt dışı gezisi için Paris'i seçmelerinin tümüyle takvime bağlı bir tesadüf olduğunu dile getirerek, özel bir seçim olmadığını söyledi. Genel anlamda başarılı bir ziyaret geçirdiğini, ilgi ve merakla karşılandığını belirten İmamoğlu, "Bu geziden memnun ayrılıyorum. Çok sıcak karşılandım ve her şey çok iyi geçti " dedi.
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