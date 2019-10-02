İmamoğlu İstanbul-Paris 'Kardeş Kent' Protokolunu İmzaladı

Fransa'da Mart ayında yapılacak yerel seçimlere, iktidarın desteklediği zorlu rakipleri karşısında sıkı bir kampanyayla hazırlanan Anne Hidalgo, Paris'in tarihi belediye binasına gelen Ekrem İmamoğlu'nu kapıda, Türkçe "Hoşgeldiniz Sayın Başkan" sözleriyle karşıladı. Yerel seçimler döneminde Twitter hesabından İmamoğlu'nu sık sık tebrik eden Hidalgo, görüşmede de, İmamoğlu'nun seçilmesinden büyük mutluluk duyduklarını yineledi.

İstanbul'un yeni Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, ilk yurt dışı gezisinin ikinci gününde, Paris Belediyesi ve UNESCO Kültür Mirasları Direktörlüğü'nü ziyaret etti. Alman Die Welt gazetesinin organize ettiği belediyecilik ve ekonomi konulu bir zirveye katıldı.

Hidalgo'nun Türkçe "Hoşgeldiniz Sayın Başkan" sözleriyle karşıladığı İmamoğlu, "Bravo! Çok teşekkür ederim" dedi. Hidalgo, İstanbul ile işbirliğini özlediklerini, yeniden işbirliğine geçmekten mutlu olduklarını söyledi ve İmamoğlu'nun "İstanbul'a gelin" davetini "Seçimleri kazanırsam geleceğim" diye yanıtladı.

Hidalgo, "23 Haziran’da tekrar seçildiğiniz için çok mutlu olduk. Çok güzel bir umut işareti. Size umutla bakıyoruz. Siz, aslında Türkiye’nin gerçek başkentinin belediye başkanısınız. İstanbul ve Türkiye ile çok yakın bir bağı yeniden kurabilmeyi ümit ediyoruz" diye konuşu.

Hidalgo, İstanbul'un da üye olduğu 94 büyük metropol belediyesinin, iklim sorunlarına çözüm bulmak amacıyla oluşturdukları C40'ın (Cities 40) 9 Ekim’de Kopenhag’da toplanacak zirvesine İmamoğlu'nu davet etti.

İmamoğlu: "İlk gezim, değerli bir başlangıç..."

İmamoğlu da, son seçimde elde edilen başarının Türkiye sınırlarını aştığının farkında olduklarını belirterek, "Sayın Hidalgo ilgisini üzerimizden eksik etmedi. Açıkçası her mesajı bizi heyecanlandırıyor. Mesajlarını eksik etmemesini diliyoruz. Bu benim ilk yurt dışı seyahatim. Bu inşallah değerli bir başlangıç olacak, bunu hissediyorum. En büyük yardımı sizin gibi dünyaya aynı gözlerle bakabildiğim belediye başkanlarından görmek istiyorum" dedi.

Bir süre baş başa görüşen iki başkan, daha sonra İstanbul ve Paris'in işbirliğini artırarak, kardeş şehir olmasının ön protokolü anlamına gelen "Niyet protokolünü" imzaladı.