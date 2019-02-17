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İmamoğlu: İstanbul spor kenti olacak

YAŞAM HABERLERİ  | 17.02.2019 13:33 | Son Güncelleme

 CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, seçim çalışmaları kapsamında Sarıyer'de amatör spor kulüpleri temsilcileri ile görüştü.

İmamoğlu: İstanbul spor kenti olacak

Gökhan ÇELİK - Onur MERİÇ/İSTANBUL, (DHA) CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, seçim çalışmaları kapsamında Sarıyer'de amatör spor kulüpleri temsilcileri ile görüştü. Amatör spor kulüplerinin yanında olduğu söyleyen Ekrem İmamoğlu, "İstanbul spor kenti olacak" dedi.

Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde yapılan programda Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da bulunan Amatör Spor Kulübü yöneticilerinin sorunlarını ve taleplerini dinledi, amatör spor kulüplerinin yanında olduğunu söyledi. Spora ve sporculara yönelik projelerinden bahseden İmamoğlu, İstanbul'da sporun artması için çalışmalar yapacaklarını ve projelerinin hazır olduğunu açıkladı. Ekrem İmamoğlu, "Bu şehrin futbol sahaları konusundaki fakirliğini de biliyorum. Olmayan yerde alan üretemeyebiliriz ama bu konuda sağlıklı öneriler var. Bölgesel 3 ya da 4 ilçeyi bir araya toplayan, ulaşıma destek vermek kaydıyla geniş spor imkanları ve sporcu sağlığı olsun, bir çok konuda alt yapısını tamamlamış tesisleri yine amatör spor kulüplerine hediye edeceğimiz projeyi hazırladığımızı duyurmak istiyorum. Birçok branşa hizmet eden sporcu lisanlı sporcu sayısını en üst seviyeye taşıyan spor denince akla gelince İstanbul gelir denecek kadar insanların ruhuna sporu yerleştirilen bir felsefeyi birbirimize anlatarak bunu sağlayacağız. İstanbul spor kenti olacak" ifadelerini kullandı.

"BÜTÜN KÖTÜLÜKLERİ SPORDAN ARINMIŞ BİR İSTANBUL GÖRECEKSİNİZ"
İstanbul'da yeni hayata geçirmeyi planladıkları "Yürü be İstanbul" projesiyle ilgili olarak da İmamoğlu, şöyle konuştu:

"Yürü be İstanbul, diye kampanya başlayacağız. İnsanlar yürüdükçe elde edeceği puanlarla bazen toplu taşımaya ücretsiz binecek, bazen bir tiyatroyu bedava izleyecek, bazen belediyenin salon imkanlarından bedava faydalanacak. Yani yürüdükçe puan kazanacak. Yani İstanbul'da yürüdükçe puan kazandıkça şehir ona bedava. Dolayısıyla obeziteyle mücadele etmiş olacağız. Biz öyle bir ruh getireceğiz ki bu kent, tatlı dil, güler yüz, sporla iç içe olmak, sporcuyla samimi olmak, sporun aslında sadece spor olduğunu insanlara hissettirmek. Bizim yönetici olduğumuz İstanbul'da spordaki şiddeti, kötülükleri silecek, tribündeki kadınların sayısını artıracak. Gördüğünüz bütün kötülükleri spordan arınmış bir İstanbul göreceksiniz."

(FOTOĞRAF)

İmamoğlu: İstanbul spor kenti olacakİmamoğlu: İstanbul spor kenti olacakİmamoğlu: İstanbul spor kenti olacakİmamoğlu: İstanbul spor kenti olacak

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