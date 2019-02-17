Gökhan ÇELİK - Onur MERİÇ/İSTANBUL, (DHA) CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, seçim çalışmaları kapsamında Sarıyer'de amatör spor kulüpleri temsilcileri ile görüştü. Amatör spor kulüplerinin yanında olduğu söyleyen Ekrem İmamoğlu, "İstanbul spor kenti olacak" dedi.

Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde yapılan programda Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da bulunan Amatör Spor Kulübü yöneticilerinin sorunlarını ve taleplerini dinledi, amatör spor kulüplerinin yanında olduğunu söyledi. Spora ve sporculara yönelik projelerinden bahseden İmamoğlu, İstanbul'da sporun artması için çalışmalar yapacaklarını ve projelerinin hazır olduğunu açıkladı. Ekrem İmamoğlu, "Bu şehrin futbol sahaları konusundaki fakirliğini de biliyorum. Olmayan yerde alan üretemeyebiliriz ama bu konuda sağlıklı öneriler var. Bölgesel 3 ya da 4 ilçeyi bir araya toplayan, ulaşıma destek vermek kaydıyla geniş spor imkanları ve sporcu sağlığı olsun, bir çok konuda alt yapısını tamamlamış tesisleri yine amatör spor kulüplerine hediye edeceğimiz projeyi hazırladığımızı duyurmak istiyorum. Birçok branşa hizmet eden sporcu lisanlı sporcu sayısını en üst seviyeye taşıyan spor denince akla gelince İstanbul gelir denecek kadar insanların ruhuna sporu yerleştirilen bir felsefeyi birbirimize anlatarak bunu sağlayacağız. İstanbul spor kenti olacak" ifadelerini kullandı.