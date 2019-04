"SİYASET HER ŞEYDEN ÇOK ÇÖZÜM ÜRETME İŞİDİR"

Ekrem İmamoğlu, "31 Mart İstanbul yerel seçimleri tarihe geçmiştir. Ve bu seçimden herkesin, ama özellikle de siyasetçilerin alacağı dersler vardır. Ben size bu seçimden çıkan 3 temel dersi anlatayım. Birincisi; siyaset her koşulda sevgi, saygı ve centilmenlik içerisinde yapılmalıdır. Hem vatandaşlara, hem de siyasi rakiplere karşı. İkincisi; siyasetin temel amacı, insanların mutluluğudur. Özellikle de çocuklarımızın mutluluğudur. Siyasetçi öncelikle bu sorumlulukla düşünüp davranmalıdır. Üçüncüsü; herkesin dünya görüşü, değerleri, inançları farklı olabilir. Ama bunları yarıştırmanın, bunları çatıştırmanın adı asla siyaset değildir. Siyaset, kendi değerlerinden, kendi dünya görüşünden, inancından, felsefenden yola çıkarak neyi nasıl yaptığınla, hangi sorunlara nasıl çözümler ürettiğinle ilgili bir şeydir. Bu dersi hiç kimse unutmasın, Siyaset her şeyden çok, çözüm üretme işidir. 31 Mart seçimlerinden bu dersleri çıkaramayanlar bundan sonra asla seçim kazanamazlar, demeyeceğim. Olabilir, elbette onlar da kazanabilirler. Ama 31 mart seçimlerinden bu dersleri almamış olanlar bundan sonra seçim kazansa da, sonuçta kazanan asla milletimiz olamaz. Kazanan vatandaş olamaz. Bu dersleri ben yalnızca başkaları için dile getiriyor değilim. Benim de bu 3 noktada eksiğim, yanlışım, zafiyetim varsa mutlaka düzeltmeye, çok daha kaliteli siyaset yapmaya gayret edeceğim. Çünkü İstanbul'da yeni bir başlangıca imza atacaksak eğer, öncelikle siyaset anlayışını, siyaset yapma biçimini değiştirmek zorundayız. Yeni nesil bir siyaseti, siyasetin en yeni sürümünü, bu şehre, bu ülkeye hakim kılmak zorundayız. 31 Mart, yeni nesil siyaset anlayışının halkta nasıl büyük bir karşılığı olduğunu göstermiştir. Ben bu anlayıştan ayrılmadan iş yapmaya, çözüm üretmeye, sonuç almaya devam edeceğim. Size bunun sözünü veriyorum." ifadelerini kullandı.