İmamoğlu: İstanbul’da yapılan imar katliamının depreme hiçbir faydası olmadı

İmamoğlu: Bilmek istemiyor. Onun için söyledim konu sadece fakirlik değil. Yüzleşmek istemiyor. "Başımıza iş almayalım, gözlerimizi yumalım" gibi. Bu psikolojiye sahip insanımız. Elbette depremdeki dönüşüm modelinin sorumlusu olarak anlatmıyorum ama ne yazık ki öyle bir kesim var. Bir zihniyet değişimine,bir zorunluluk haline getirmeye ihtiyacımız var. Bazı insanların o dönüşüme ikna olabilmeleri için ne yazık ki birinci sıraya can güvenliği değil, maddi kazanç oturuyor. Siyasi mecra İstanbul’da çok suçlu. X, Y, Z partisi ayrımı yapmıyorum, her anlayışın hataları ve eksikleri oldu. Örneğin bir siyasi ekip size bir daire veriyorken öbürü "Bana oy verirsen iki daire veriyorum" dedi. Bir örneği var Fikirtepe’de. Şu anda batık bir örnek. Oradaki süreç böyle başlamıştı. Anormal bir yapı yoğunluğuyla bir proje çıktı ortaya. Büyük bir felaket var orada. Bizim düzeltmemiz gereken arızalı bir ortam var.

DW Türkçe: Bildiğimiz kadarıyla şu an günde 100 İBB ekibi sahada binaları inceliyor. Bu ekipler tam olarak nasıl çalışıyor?

DW Türkçe: Kentsel dönüşümün rant odaklı değil, afet odaklı olması gerektiğini söylüyorsunuz. Afet odaklı olması için ne gibi adımlar atılması lazım?

İmamoğlu: Biz aslında Meclis’te buna dönük adımlar attık. Geçmişte planı olan, ruhsatı olan bir binanın yenilenmesi için tekrar Meclis’te tartışmaya gerek yok. Zemin ya da yapılaşma sorunu varsa oralar ayrıca ele alınmak kaydıyla bütün İstanbul’a bu hakkı tanıyalım dedik. Ayrıca İstanbul’da bir çatı sorunu var. Çatı arasında çıkan yaşam alanlarını imar mevzuatı gereği alttaki kata bağlamak zorundasınız. Orada bir bağımsız bölüm oluştuğunda o bir finans kaynağına dönüşebilir ve ortaya çıkacak yapının en azından dönüşümüne bir miktar, hiçbir yapı artışı yapmaksızın finans kaynağı oluşturabilir anlayışıyla bir not daha sunduk Meclis’e. Metrekare fiyatı yüksek olan semtlerde dönüşüme katkı sunan bir model olacağını öngördüğümüz için sunduk ama AK Parti Grubu reddetti. Ranta dayalı değil, dönüşüme dayalı bir sistemin en eksik tarafı finansman tarafı. Can güvenliğini ayrı bir yere koyuyorum, İstanbul depremi büyük bir ekonomik faciadır. Türkiye’nin uzun yıllar etkisi altında kalacağı trajik bir durum yaratacaktır. Ne sigorta şirketi kalır ne bankacılık sektörü. Finans sektörüne bunu iyi ifade etmek lazım. Vatandaşa şunu diyebilmeliyiz: "10 yıl neredeyse yok hükmünde faiz oranıyla sana finansman sağlıyoruz." Kira gibi ödeyeceği bir formüle oturttuğunuzda dönüşümü hızlandırırsınız. Can güvenliği konusundaki tereddütleri iyi yansıttığınızda herkes mecbur kalır ve sahaya rant odaklı kimse çıkamaz.