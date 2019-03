İmamoğlu İstanbul’da yaşayan Mardinlilerle bir araya geldi

“Bize riskli binaları bildirin diyen devlet adamı, hükümet yetkilisi kimse topluca istifa etmeliydiler” MAREV’in düzenlediği kahvaltıda konuşma yapan CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, “İstanbul’un en derin sorunlarından birisi deprem, bana göre birincisi. Niye derseniz, içinde can, mal güvenliği ve toplumun huzuru var. Allah korusun ki burada yaşanacak bir deprem aynı zamanda Türkiye’nin moralsizliği, ekonomik anlamda büyük bir sıkıntıya girmesi demektir. Kartal’da bir bina yıkıldı, 21 canımızı kaybettik, sadece 3-4 gün sonra hükümetin yetkililerinden açıklama yapıldı. Neymiş efendim, ‘Talimat verdik, 3 ay içerisinde İstanbul’un riskli binalarını tespit edip bize bildirin.’ Yani depremi yaşayalı neredeyse 20 yıl olmuş. 20 yıl sonra bir bina yıkıldı diye bu mesajı verdik ve bize riskli binaları bildirin dedik diyen devlet adamı hükümet yetkilisi kimse o gün topluca istifa etmeliydiler, çok net. Bu kadar acı konuya tek bir hamle yapılamamıştır. Kentsel dönüşüm konusunda bir model oluşturulmamıştır. Deprem bizim en güncel konumuz olacaktır, milli bir meseledir, siyasi bir mesele değildir. Partiler üstüdür, kavramların her şeyin bittiği andır. Allah korusun bu şehre tedbirleri almadan inşallah deprem olmaz, dua gibi ama yapacak bir şey yok” dedi.

“Ülkenin ayrımcılık diline ve insanları kıran bölen anlayışına dur diyecek bir yerel seçimdir”

Her kesimin oyuna talip olduğunu kaydeden İmamoğlu, “İki siyasi partinin ittifakı ile aday gösterildim, bu doğru. Ancak biz İstanbul’da yaşayan herkesin, bütün siyasi partilerden oy istiyorum. Bunu bile başka boyutlara taşıdılar. Ben AK Parti’lilerin de, MHP’linin de, HDP’linin de, Saadetlinin de Vatan Partilinin de oyunu istiyorum. Hem de coşa coşa istiyorum, hiçbir derdim yok. Bu kentte ve ülkede oy verenler ve vermeyenler şeklinde yeterince insanları bölmeye, hırpalamaya, hatta insanları dövmeye dönük laflar üretildi, yeter bitsin. İnsanlar her kesimden her etnik kökenden her inançtan insanın tek bir lafı var, bazen göğsüme başını koyuyor, bazen baş başa konuşuyor huzur istiyorum diyor. Bu ülkenin insanları bu şehre belki gelerek hayallerini süsleyen daha iyi bir yaşam daha iyi bir ülke ve koşullar talebiyle güzel bir adım attığını düşünmüştür. Bu şehir şu anda sorunlarıyla boğuşmaktadır, huzur istiyor. Dolayısıyla ülkenin ayrımcılık diline ve insanları kıran bölen anlayışına dur diyecek bir yerel seçimdir bu. Yerel seçim gündemimizdir ve buna dur demektir. Ben herkesi sorumluluğa davet ediyorum” diye konuştu.