İmamoğlu: İstanbullunun parasını, İstanbul'un yoksuluna dağıtacağım

Sibel GÜLERSÖYLER--Akın ÇELİKTAŞ/İSTANBUL, (DHA) CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, İstanbul yoksullukla mücadele çözümlerini anlatan bir basın toplantısı gerçekleştirdi. İmamoğlu, "İstanbul'un imkanlarını tüm İstanbulluların hakça ve adaletli bir şekilde paylaşmasını sağlayacağız. Kimsenin bize gelmesini beklemeyeceğiz. Biz ihtiyacı olanın ayağına gideceğiz. Sosyal adaleti sağlamak için İstanbullunun parasını, İstanbul'un yoksuluna dağıtacağım" dedi. İmamoğlu, Sofra Destek Paketi, Geçim Destek Paketi, Eğitim Destek Paketi ve Evlilik Destek Paketi olarak adlandırdığı projelerini de paylaştı.

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, 31 Mart yerel seçimleri kapsamında çalışmalarını sürdürüyor. İmamoğlu bu kapsamda, Taksim The Marmara Hotel'de düzenlediği basın toplantısında "Kent Yoksulluğu" konusunda görüşlerini açıkladı.

İmamoğlu, "İstanbul için büyük hedeflerimiz var. Yepyeni bir başlangıç yapacak ve İstanbul'un kronik sorunlarını tek tek çözeceğiz. Ama her şeyden önce, bütün sorunların kesiştiği, her sorunun altında yatan o büyük beladan kurtulmak, İstanbul'u açlık - yoksulluk - işsizlik sarmalından çıkarmak zorundayız. İstanbullu İstanbul'da yaşamak için bugün ağır bedeller ödemek zorunda bırakılıyor. Bu durumu çözmek zorundayız. Komşusu açken tok yatmayı kendisine yakıştıramayan, bunu insanlığına, inancına, vicdanına sığdıramayan, çok güzel bir kültürümüz var bizim ve her sabah açlığa, yoksulluğa, işsizliğe uyanan onbinlerce İstanbullunun derdine çözüm bulmayı, Büyükşehir Belediye Başkanı olarak öncelikli görevim, sorumluluğum, borcum kabul ediyorum" ifadelerini kullandı.