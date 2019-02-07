İMAMOĞLU: İSTANBUL'U YENİDEN DÜNYA BAŞKENTİ YAPACAĞIM 

Gökhan ÇELİK / İSTANBUL DHA

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, AB Türkiye Delegasyonu ile bir tanışma toplantısı gerçekleştirdi. Konuşmasına İngilizce ile başlayıp Türkçe sürdüren İmamoğlu, "Kentler insanları yalnızca özgürleştirmez, aynı zamanda eşitler de" diyerek, hedefini İstanbul'u yeniden dünya başkenti yapmak olarak ilan etti.

İstanbul'un, 3 büyük imparatorluğa başkentlik yapmış bir şehir olduğunu ifade eden İmamoğlu, kentin en önemli tarihsel miraslarından birinin "hoşgörü" olduğunu vurguladı. İmamoğlu, "Kentin, her anlamda güvenli ve adaletli bir yaşam sunması, herkesin kendi kimliğini koruyup geliştirebilmesi, insanların kentin her anından ve alanından keyif alarak yaşamaları gerekir. Bunun için de hoşgörünün o kentin temel niteliklerinden biri olması şarttır" dedi.

"DEMOKRASİ ŞEHRİ"

İstanbul'u, farklı fikirlerin bir arada yaşayabildiği, birbirlerine saygıyla bakabildiği bir "demokrasi şehri " olarak niteleyen İmamoğlu, bu özelliğin güçlendirilmesinin zorunluluk olduğunu belirtti. Kentin bu özelliğine tüm dünyanın ihtiyacı olduğunu kaydeden İmamoğlu, "Benim İstanbul'u yönetme motivasyonumda İstanbul'u yeniden bir 'dünya başkenti' yapma iddiası ve hedefi önemli bir yer tutar. Tarihsel olarak dünya başkenti olmak, dünya üzerinde idari ve siyasi bir hakimiyet kurabilmekle, mevcut siyasi ve coğrafi sınırların ötesini fethetmekle ilgili bir kavramdı. Bugünün dünyasında ise kültürel ve entelektüel üstünlüğü kurmakla, insanların kalplerini fethetmekle, insanlığın evrensel ideallerine katkı sunmakla ilgili bir kavram" diye konuştu.