İmamoğlu: İstanbul'u yeniden dünya başkenti yapacağım

Gökhan ÇELİK/İSTANBUL,(DHA)-CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, AB Türkiye Delegasyonu ile bir tanışma toplantısı gerçekleştirdi. Konuşmasına İngilizce ile başlayıp Türkçe sürdüren İmamoğlu, "Kentler insanları yalnızca özgürleştirmez, aynı zamanda eşitler de" diyerek, hedefini İstanbul'u yeniden dünya başkenti yapmak olarak ilan etti. İstanbul'un, 3 büyük imparatorluğa başkentlik yapmış bir şehir olduğunu ifade eden İmamoğlu, kentin en önemli tarihsel miraslarından birinin "hoşgörü" olduğunu vurguladı. İmamoğlu, "Kentin, her anlamda güvenli ve adaletli bir yaşam sunması, herkesin kendi kimliğini koruyup geliştirebilmesi, insanların kentin her anından ve alanından keyif alarak yaşamaları gerekir. Bunun için de hoşgörünün o kentin temel niteliklerinden biri olması şarttır" dedi.

YENİ NESİL BELEDİYECİLİK

İmamoğlu, sözlerini, "Ben 21. Yüzyıl belediyeciliğinin önemine inanıyorum. Yeni nesil belediyecilik anlayışının, kentlerde, ülkelerde ve dünyanın her tarafında barışı ve refahı güçlendireceğine inanıyorum. Ben, İstanbul'un rotasını yaratıcılığa, inovasyona, sürdürülebilirliğe ve şeffaflığa çevirdiğimizde insanlarımızın pek çok sorununa çözüm bulacağımıza inanıyorum. Benim yönetimimde İstanbul bir hoşgörü başkenti olacak. İstanbul insana değer veren bir kent yönetimine sahip olacak. Şeffaf ve hesap veren bir yönetime kavuşacak. Yaratıcı endüstrilere ve sürdürülebilir kalkınmaya odaklanacak. Bu tarihi kentte yaşayan her rengi, her farklılığı, her aykırı sesi kentin hazinesi olarak kabul eden bir yönetim anlayışı kuracağım. Ve bu anlayışın ülkeyi etkilemesi için elimden gelen her çabayı sergileyeceğim" şeklinde noktaladı.

