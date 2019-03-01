İmamoğlu: “İstanbul’un yeni bir yöne ve döneme başlaması zaruridir”

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Eyüpsultan’daki sabah kahvaltısında yaptığı konuşmada, “İstanbul’un yeni bir yöne ve döneme başlaması zaruridir. Bu şehrin birçok sorunu çözüme muhtaç, hatta bazı konularda ne yazık ki uçurumun kenarında. Onun için 25 yıllık süre gelen yönetim anlayışı miadını doldurmuştur” dedi.

31 Mart Yerel Seçim çalışmalarını Eyüpsultan’da sürdüren Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, muhtarlar, kanaat önderleri, spor kulüpleri yöneticileri ve sivil toplum kuruluşları (STK) temsilcileriyle sabah kahvaltısında bir araya geldi. Salona giriş yaptığı sırada masaları tek tek gezerek katılımcıları selamlayan İmamoğlu, burada vatandaşların sorunlarını dinledi. Katılımcılarla görüş alışverişinde bulunan İmamoğlu, burada çözüm önerilerinden bahsederek seçime yönelik destek istedi.

“Kötü söz sahibine aittir”

Program kapsamında konuşma yapan CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, “Kafalar biraz karışık. Çünkü hiç tahmin etmedikleri ve görmedikleri bir sistemle, süreçle karşı karşıyalar. Bir kere sadece İstanbulluyu anlatan, konuşan ve başka bir muhatap görmeyen bir belediye başkan adayı var. Her gün bir polemik ve kavganın muhatabı olacak ve kendine alan yaratıp prim kazanacak ve bu süreçle başarıyı hedefleyecek. Çünkü Türkiye’nin alışılmış süreç bu. O tarafta değilim sizlere hitap ediyorum, bizim kavgayla tek bir anımız yok. Bizim işimiz Eyüpsultan ne olacak, İstanbul ne olacak. Onların işi başka bir şey olabilir. Ama biz onların istediği alana hiç girmeyeceğiz. Dün bile bir sürü polemik. O bunu dedi, şu bunu dedi. Bizi arayanlar soranlar, acaba ne diyeceksiniz. Vallahi hiç umurumda değil. Güzel bir laftır ya hiç ilgilenmiyorum. Bazen bize dönük sözler söyleniyor, bizimle hiç alakası yok. Hem de kötü sözler söyleniyor. Biri buradan geçiyor, biri buradan geçiyor, hiç bana değdiği yok. Hiç umurumda değil. Çünkü benimle ilgisi yok. Kötü söz sahibine aittir. Bizim kimseyle ilgili de bir kötü sözümüz yok ve olmayacak. Hiçbir şekilde o kişilerin istediği alana, arenaya girmeyeceğiz. Biz sizlerin arasında olacağız” dedi.