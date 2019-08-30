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İmamoğlu, işten çıkarılan işçilerin temsilcileriyle görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2019 17:31 | Son Güncelleme

İSTANBUL  Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, iş akitleri feshedildiği için Saraçhane’deki bina önünde eylem yapan çalışanların seçtiği 3 sözcü ile makam odasında görüştü.

İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, iş akitleri feshedildiği için Saraçhane’deki bina önünde eylem yapan çalışanların seçtiği 3 sözcü ile makam odasında görüştü.

“Burada olan ya da olmayan hiçbir arkadaşımızla bizim kişisel bir sorunumuz yok” diyen İmamoğlu, "Bu işin bir siyasi tarifi yok. Siyasi bir hamle değil bu. Bu süreçte özellikle karar verdiğimiz bir şey vardı. Bu seçim dönemindeki işe alımlarla ilgili adaletin, vicdanın işlemediğini düşünüyoruz. Bu konuda hukukun doğru, düzenli bir şekilde oluşması adına verilmiş bir karar bu. Şahsınızla, kişiliğinizle hiçbir ilgisi yok. Ben, o dönemde yetkili birisi olsaydım, seçime bir ay kala eleman alımına müsaade etmezdim” ifadelerini kullandı.

“İHTİYACIMIZ OLUNCA YİNE PERSONEL ALACAĞIZ”

İmamoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Aynı siyasi anlayışta olmasına rağmen, 2004 öncesi, 2004 sonrası binlerce insanı işten çıkardılar ama ben öyle yapmadım. Beylikdüzü Belediye Başkanlığım döneminde de seçime 1 ay, 1,5 ay kala işe alınanları çıkardım. Burada da aynı şeyi yaptım. Bunun, sizin hayatınızla, yaşamınızla, sizin tercihinizle, kaderinizle hiçbir ilgisi yok. Buralar benim şahsi malım değil. Tümüyle şeffaf bir düzen kurmaya çalışıyoruz. Bütün arkadaşlarınıza bunları söyleyebilirsiniz. Ben, herbirinizin işle ilgili girişimini yenilemesini öneririm. İhtiyacımız olunca yine personel alacağız. Ben seçildiğimden beri 150 bin başvuru var"

Bu sırada araya giren kadın sözcünün, "Bizim 5 ay önce girmiş olmamız konu edilmedi. İçimizde AK Partili arkadaşlarımız da var, CHP’li arkadaşlarımız da var. Her partiden arkadaşlarımız var. Biz, çok zor durumda kaldık” sözlerine İmamoğlu, "Herkesin hayatla ilgili zorlukları var. 16 milyon insan için hayatın zorlukları var. Biz, bir düzen kuracağız. Bütün arkadaşlarınıza önerimdir: Eleme şeklinde yaptığımız düzenlemede, sizlerin başvuruları da mutlaka gözetilecek. Burada taahhüt ediyorum bunu. Arkadaşlarınıza bunu söyleyebilirsiniz. Bundan sonra yapacağımız her alımda, kim hangi partili, nereli, o, bu, şu, kökeni ne, mezhebi ne? Bu işlere biz girmeyeceğiz. Temiz bir dönem başlatacağız. Biz, şu alandayız: Hakkaniyetle, adil bir süreç yönetimi yapacağız" karşılığını verdi.

İşten çıkarmalarla ilgili süreç hakkında da bilgi veren İmamoğlu, "Bizim baktığımız pencere şu. Dedik ki; şehit yakını mı? Çünkü özel hakları var. Engelli mi? Ayırın dedik. Birinci derecede akrabası bizde vefat etmiş, işe almışsak ki ben de Beylikdüzü’nde bu uygulamayı yapıyorum, yine yapacağım. Onu da ayırın, dedik. İş başında ölmüş vesaire… Biz, burada sizi yok saymıyoruz. Sakın böyle bir şey düşünmeyin. Biz, hakkaniyetli, işe alım sürecini yaşatmak zorunda olduğumuzu düşünüyoruz. Bizim bu dönemdeki işe alımların adil yapıldığı konusunda şüphelerimiz var” şeklinde konuştu.

SMS İLE BİLDİRiMİ GÖZDEN GEÇİRECEĞİZ

İmamoğlu bir sözcünün "Mağdur emekçiler olarak, bu süreçten sonra yeni alımlar olacaktır. Yeniden bu alımlarda ihtiyaç durumu tespit edildiği takdirde dışarda bekleyen emekçilere öncelik tanınacak mıdır?” sorusu üzerine İmamoğlu, şöyle konuştu:

"Öncelik tanıma şu değil. Önce bunu bil. Sıradan ‘Sen gel’ diye iş alımı olmaz. Ama şunu tanıyacağız. Arkadaşlarına şunu söyleyebilirsin. Arkadaşların da biliyor benim o talimatımı. O çıkarılan insanlarda da uygun iş, uygun kişi. Önümüzdeki hafta duyurusunu yapacağız bize nasıl gelip başvuracaklarını. Bununla ilgili tanıtımımız da olacak. O arkadaşlarımıza not koyarız. Öncelikli analizlerini yaparız. Ve sürece katarız. O süreç nedir? Yazılı mı, mülakat mı neyse. Süreci tam bilmiyorum. Kuruma göre değişiyor çünkü. Öncelikle bu sürece hepsinin böyle tek tek çağrılacağını arkadaşlarınıza söyleyebilirsiniz. ”

İmamoğlu, SMS’le işçi çıkarmayla ilgili usulün de gözden geçirileceğini de söyledi.

(FOTOĞRAF)

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