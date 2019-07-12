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İmamoğlu: ‘İstifa Eden Yöneticiler Halen Görevlerinin Başında’

12.07.2019 19:31 | Son Güncelleme

23 Haziran’da yenilenen İstanbul seçimlerinde yeniden Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu, Ankara’da Anıtkabir’i ve CHP Genel Merkezi’nde Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etti

İmamoğlu: ‘İstifa Eden Yöneticiler Halen Görevlerinin Başında’

23 Haziran’da yenilenen İstanbul seçimlerinde yeniden Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu, Ankara’da Anıtkabir’i ve CHP Genel Merkezi’nde Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etti.

Anıtkabir ziyareti, ilk ziyarette yaşanan aksaklıklar nedeniyle bu kez vatandaşların giriş saati olan 09:00’dan bir saat önce gerçekleştirildi. Anıt defterinin imzalanması, İsmet İnönü’nün mozolesine çelenk konulmasından ardından CHP Genel Merkezi ziyaret edildi. Burada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’yla görüşen Ekrem İmamoğlu gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Kurumsal bir ziyaret yapıldığını ve bütün belediye meclis üyelerini Ankara’ya davet ettiklerini belirten İmamoğlu, seçimlerde yaşananların ‘çok rastlanan bir durum olmadığını’ kaydetti. İmamoğlu, “İki mazbata, iki seçim. ‘İki mazbata on yıl eder’ diyenler de var. İşin esprisi bir yana bunları yaşamaz istemezdik” diye konuştu.

“Türkiye ilginç bir demokrasi sınavı vermiştir, her şeye rağmen Türkiyemize mesaj verilmiştir. Bundan sonra hakimiyetin millete ait olduğu ve bunun kayıtsız şartsız olduğu 23 Haziran'da tescillemiştir. O bakımdan hiç kimse milletin iradesini yok saymaya kalkmasın denmiştir” açıklamasında bulundu.

İmamoğlu, Cumhurbaşkanı ile görüşme sorusunu ise şöyle cevaplandırdı: “Görüşmek için ilk gece bu diyaloğu kurmak istediğimi beyan etmiştim, 6 Temmuz’da talebimizi yeniledik hatta bugün de Ankara'da olacağımızı sadece bilgi olarak yazdık ama müsait oldukları zaman diliminde oturup konuşup İstanbul brifingini de kendilerine aktarmamızı, mevcut durumunu kendilerine aktarma isteğimizi ilettik, haber bekliyoruz.”

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ndeki istifalara da değinen Ekrem İmamoğlu, “Belediyemizde el freni gibi bir süreç yaşanıyor. İstanbul'da anlaşılmaz durumlar yaşanıyor örnek vereyim ‘biz istifa ettik’ diye helallik isteyen sekreter ve genel sekreter yardımcıları toplam on kişi şu anda İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin en önemli on iştirakinin yönetim kurulu üyesi, bu nasıl istifa: Millet bizden hesap soracak, diyecek ki ‘23 Haziran’da ben seni seçtim, benim malımı, paramı korudun mu? İyi kullandın mı?’ Her kuruşunu bizden soracak ama biz oraya yönetim atayamıyoruz” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait iştirakleri “ne şekilde yönettiklerine dair bilgi sahibi değiliz” diyen İmamoğlu, “Ben o on şahsa diyorum ki bakın milletin malının üstüne oturdunuz. Altı aydır hakları olmayan maaşlar alıyorlar. Vatandaşa hesap vereceğimiz, milletimize şeffaf bir şekilde İstanbul Büyükşehir Belediyesi yapacağım sözü vermiştim lütfen millete ait paraların, malın üzerine oturmuş gibi davranmayın. Millete ait iştiraklerden bahsediyoruz. Sonralarında kendilerini pişmanlık olacakları, yüzlerinin kızaracakları, başlarının öne eğecekleri duruma düşürmesinler” dedi.

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