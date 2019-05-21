İMAMOĞLU İSTİKLAL CADDESİ'NDE GEZDİ

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL/İSTANBUL DHA

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, İstiklal Caddesi'nde gezdi. İmamoğlu daha sonra Hüsamettin Cindoruk'la görüştü.

Ekrem İmamoğlu, eski bakanlardan Hüsamettin Cindoruk ile görüşmek üzere Beyoğlu'na geldi. İmamoğlu Cindoruk'un Galatasaray'daki ofisine gitmek için İstiklal Caddesi'nde yürüdü. İmamoğlu caddede yürürken vatandaşlarla bol bol fotoğraf çektirdi. İmamoğlu dükkanları da ziyaret ederken, Suriyeli bir işadamı, İmamoğlu'na çiçek hediye etti. İmamoğlu daha sonra Cindoruk'un Galatasaray Mısır Apartmanı'ndaki ofisine gitti.

Görüntü Dökümü:

--------------------

-İmamoğlu'nun caddede yürümesi

-Caddedekilerle fotoğraf çektirmesi

-Bir kişinin İmamoğlu'na çiçek vermesi

-Genel ve detaylar

