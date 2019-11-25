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İmamoğlu: ‘Kamu Bankaları Kapılarını İBB’ye Kapattı’ 

25.11.2019 19:25 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yerel seçimlerin ardından Türkiye'de kamu bankalarının kapılarının İBB'ye kapatıldığını söyledi. İmamoğlu, “Seçimden hemen sonra bir kısım rutin kullanım yaptığımız krediler günlük ihtiyaçları çözdüğümüz krediler bile kullandırılmadı” dedi

İmamoğlu: ‘Kamu Bankaları Kapılarını İBB’ye Kapattı’ 

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yerel seçimlerin ardından Türkiye'de kamu bankalarının kapılarının İBB'ye kapatıldığını söyledi. İmamoğlu, “Seçimden hemen sonra bir kısım rutin kullanım yaptığımız krediler günlük ihtiyaçları çözdüğümüz krediler bile kullandırılmadı” dedi.

Ekrem İmamoğlu, 1 Ekim-15 Kasım günleri arasında mali kaynak arayışı için Paris, Berlin, Londra, Kopenhag ve Strasburg'a düzenlediği 5 yurtdışı ziyaretini basın toplantısında değerlendirdi.

İstanbul'da finansman sorunları nedeniyle 2 yıldır duran projeler için yaklaşık 20 milyar TL'nin üzerinde kaynak ihtiyacı bulunduğuna dikkat çeken İmamoğlu, bu rakamın 11-12 milyarının duran metro yapıları ile ilgili olduğunu ifade etti.

İBB'nin tüm maaş ve işlemlerini, cari işlemlerini devlet bankaları üzerinden yürüttüğünü hatırlatan İmamoğlu, İstanbul’un bundan sonra borçlanma yetkisini Türkiye'nin bazı özel bankaları ve hatta bazı yabancı bankalar üzerinden çözeceklerini belirtti.

Tahvil satışı için Maliye Bakanlığı izni gerekli

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 28 milyar lira borcu olduğunu da açıklayan İmamoğlu, bir finansman metodu olarak belediye tahvil satışı yapabileceklerine ancak bunun için de Maliye Bakanlığı’nın izninin gerektiğine dikkat çekti.

Kamu bankalarının tutumunu sert biçimde eleştiren İmamoğlu “Ben bu tavır ve davranışı gösteren akıl tutulması yaşayan yöneticileri de buradan kınıyorum. Bu kınamayı şöyle kabul edin; 5 aydır sabrediyordum ama bu sefer kınıyorum” dedi.

İmamoğlu beş şehri kapsayan Avrupa seyahatinden, 196 milyon Euro borç alarak döndü. Fransız Kalkınma Ajansı ile 86 milyon Euro’luk kredi anlaşması imzalanırken, Alman Deutsche Bank’tan da 110 milyon Euro kredi alındı.

Daha önce de Ankara’nın yine CHP’li belediye başkanı Mansur Yavaş, hükümetin metro maliyetiyle ilgili anlaşmayı göz ardı ettiğini ve belediyenin kazancını yüzde 5 keserek, şehri ciddi bir mali yükün altına soktuğunu söylemişti.

Türkiye’de geçen yılki mali kriz ve ekonomik durgunluk sonrası hükümet, kamu bankalarına güveniyordu. Geçen Ocak ayında yayımlanan bir araştırmaya göre bankalar son 15 yıldır seçim dönemlerinde kredi verme yöntemlerini, seçimlere zayıf giren AKP’li belediyeleri destekleyecek şekilde düzenliyor.

London School of Economics ve Avrupa Yeniden Yapılanma ve Kalkınma Bankası’nın raporuna göre kamu bankaları AKP’li olmayan belediyelere de seçim dönemi kredi vermeyi kısıtlıyordu.

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