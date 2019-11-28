İmamoğlu Kanal İstanbul projesine karşı çıktı! 'En büyük ihanet'

İBB Başkanı İmamoğlu Kanal İstanbul Projesi ile ilgili açıklamalarda bulunarak, "İstanbul'a ihanet ettik" diyorlar ya. Tüm ihanetleri bir kenara koy üçle çap. İşte Kanal İstanbul. Yapmayın." tepkisini gösterdi.

İmamoğlu, Habertürk TV'de Fatih Altaylı'nın moderatörlüğündeki Teke Tek programına konuk oldu. Burada İstanbul'la ilgili projeleri ve yaptıklarıyla ilgili sorularına yanıt veren İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kamuoyuna çılgın proje olarak duyurduğu ve çalışmalarına 2011 yılında başlanan Kanal İstanbul projesi Fatih Altaylı'nın Kanal İstanbul'la ilgili sorusuna da yanıt verdi.

"İSTANBUL'UN BÖYLE BİR ÖNCELİĞİ YOK"

Projeye karşı çıktığını belirten İmamoğlu, "Kanal İstanbul konusu İstanbul'un gündemi değil. İstanbul'un böyle bir önceliği olmadığı gibi bir trajik durum yaratacağı net" diyen İmamoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

Kanal İstanbul demek 1, 5 milyar metre küp toprak hareketi demek. On binlerce hareket, bir ada oluşturuyorsunuz, planları Marmara'ya ada yapmaktı. Burası deprem kuşağı. Deprem kuşağına ada yapmaktan bahsediyorlar. Dubai çölde kurulmuş bir kent. Burası İstanbul. Dünyanın en güzel şehri. Bu şehirle oynamayın. Bu yanlış bir iştir. Heyelan riskinden mi, fay hattından mı, güvensiz ada oluşumundan mı bahsetsem.