HABER

İmamoğlu: Kandilini kutladım -2

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2019 17:02 | Son Güncelleme

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, iş adamı Atalay Şahinoğlu'nun cenazesi sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Ümit UZUN-Onur MERİÇ/İSTANBUL,(DHA)- İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, iş adamı Atalay Şahinoğlu'nun cenazesi sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"KANDİLİNİ KUTLADIM"

Ekrem İmamoğlu'na, havalimanında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı karşılaması soruldu. İmamoğlu, "Karşılaşmamız gerekiyor. Çünkü biz bu millete hizmet eden iki makam sahibiyiz. Bunlar gayet doğal. Nezaketin, buluşmanın normalleşmesi, bu ülkenin normalleşmesi demek. Bunu her zaman uygulamaya çalışacağım. Fırsat bulursam merhabalaşırım, kucaklaşırım, bu ülke adına bu şehir adına sohbet ederim. Bu benim için keyiftir, onurdur. Dün ve bugün merhabalaşmanın ötesinde kandilini kutladım" dedi. İmamoğlu, 'Cumhurbaşkanı Erdoğan hayırlı olsun dedi mi size?' sorusuna, "Kendisi öyle bir cümle kullanmadı. Sadece kandilini kutladığımda iade-i kutlama yaptı" yanıtını verdi.

"AÇIKLAMADAN MEMNUNUM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Dönem kızgın demiri soğutma dönemidir' açıklamasıyla ilgili soru üzerine İmamoğlu, "Keşke demir hiç ısınmasaydı. Hep seçim süreçlerinde bunlar oluyor. Tabiki soğusun, huzu olsun barış olsun. Bu ülkede barışı ve huzuru destekleyen her açıklama bizim için bir kazanım. Teşekkür ediyoruz. Keşke hiç bu kadar ısınmasaydı. Bu tarz olayları hiç yaşamasaydık. Ama memnunun olan açıklamadan" diye konuştu.

"DUYUM DEĞİL, DAHA ÖTESİ TESPİTLERİMİZ VAR"

Belediyede teftiş kurulunu görevlendirmesi konusunda İmamoğlu, "Özellikler 31 Mart ile 18 Nisan arasında, duyum değil, daha ötesi tespitlerimiz var. Bunları en sağlıklı şekilde kıyaslamak. Verileri analiz etmek ve halkımızın çıkarını korumak adına bu işlem yapılmıştır. Kanuna uygundur. Bizim öyle odayla, kozmik odayla işimiz olmaz. Onu koruyoruz 16 milyon adına. Kamuya açık olma sözü verdik. Kamuya zarar veren ya da eksik işlem yapıldığında hem kamuya duyuracağız hem de gerekli hukuki işlemleri başlatacağız. Onun için grevdeyiz. Umuyorum devletimize ve milletimize zarar veren iş ve eylemlerde bulunulmamıştır. Ama dediğim gibi ne yazık ki bazı tespitlerimiz var" diye konuştu.

PARTNERAyna görünce dayanamıyorlarAyna görünce dayanamıyorlar
CHP ve İYİ Parti’den Turgay Erdem’e tebrik ziyaretiCHP ve İYİ Parti’den Turgay Erdem’e tebrik ziyareti
NİLSEM kursiyerleri eserlerini sergilediNİLSEM kursiyerleri eserlerini sergiledi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hak-İş Genel Başkanı Arslan: 5 bin 500 üye istifa ettirildi

Hak-İş Genel Başkanı Arslan: 5 bin 500 üye istifa ettirildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İBB Başkanı beraber saf tuttu

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İBB Başkanı beraber saf tuttu

Herkes bu talimatı konuşuyor! İmamoğlu'ndan ilk açıklama

Herkes bu talimatı konuşuyor! İmamoğlu'ndan ilk açıklama

Seçimi kaybeden iki aday bakan yardımcısı oldu!

Seçimi kaybeden iki aday bakan yardımcısı oldu!

Ünlü şarkıcı ateş püskürdü: Yalaka

Ünlü şarkıcı ateş püskürdü: Yalaka

Bu bankaya borcu olanlar dikkat! Hepsini devretti

Bu bankaya borcu olanlar dikkat! Hepsini devretti

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Erdoğan 9 üniversiteye rektör atadı!

Erdoğan 9 üniversiteye rektör atadı!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Ekrem İmamoğlu mazbatasını alırken adliyede arbede!

Ekrem İmamoğlu mazbatasını alırken adliyede arbede!

Mansur Yavaş ve Necmettin Kesgin arasındaki davada flaş gelişme

Mansur Yavaş ve Necmettin Kesgin arasındaki davada flaş gelişme

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki kopyalama işlemine durdurma kararı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki kopyalama işlemine durdurma kararı

KKTC’de 23 Nisan Çocuk Festivali açılışı coşkuyla başladı

KKTC’de 23 Nisan Çocuk Festivali açılışı coşkuyla başladı

İstanbul Oyuncak Müzesi'nde 14. yıl kutlamaları

İstanbul Oyuncak Müzesi'nde 14. yıl kutlamaları

Rabia Naz'ın ölümüyle ilgili son dakika gelişmesi

Rabia Naz'ın ölümüyle ilgili yeni gelişme

Ünlü fenomen sosyal medyada alay konusu oldu!

Ünlü fenomenin öyle görüntüleri ortaya çıktı ki...

CHP'den Soma'daki maden faciası sanığı Gürkan'ın tahliyesine tepki

CHP'den Can Gürkan'ın tahliyesine tepki

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.