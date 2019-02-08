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İmamoğlu, Kartal’da enkaz altından çıkarılan yaralıları hastanede ziyaret etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.02.2019 17:18 | Son Güncelleme

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Kartal’da çöken binanın enkazında yaralanan vatandaşları hastanede ziyaret etti.

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Kartal’da çöken binanın enkazında yaralanan vatandaşları hastanede ziyaret etti. Hastane çıkışında Alemdağ ailesine taziye ziyaretinde bulunan İmamoğlu, sonrasında ise yıkılan binanın enkazını gezerek çalışmalar hakkında bilgiler aldı.
Cumhuriyet Halk Partisinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz günlerde Kartal’da çöken bina enkazından kurtulan yaralıları Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Tedavileri devam eden yaralıların sağlık durumlarıyla ilgili doktorlarla konuşan İmamoğlu, sonrasında ise yıkılan binada aile üyelerinden 9 kişiyi kaybeden Alemdağ ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Aileyle bir sürü sohbet eden İmamoğlu, buradan da ayrılarak yıkılan binanın bulunduğu adrese geçip, ekiplerin çalışmaları ve son durum hakkında bilgiler aldı.
“Oldukça fazla çıkaracağımız dersler var ama bunları sonra konuşacağız”
CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, hastane çıkışında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Üzücü bir olay yaşandı. Biz oraya gideceğiz, yaralıları ziyaret ettik. Gördüğümüz yaralıların durumu iyiydi. Her kurtulan vatandaşımız bizi sevindiriyor. Umarım bundan sonra iyi haberler alacağız. Ameliyatta ve yoğun bakımda olan hastalarımız var. İyi bakım görüyorlar, hocalarımıza başhekimlere teşekkür ettik. Umarım bu tür olayları yaşamayız, umarım bundan sonra acı haberler artmaz. Kaybettiğimiz hemşehrilerimiz var mekanları cennet olsun, ailelerine sabır diliyorum. Oldukça fazlasıyla çıkaracağımız dersler var, ama sonra bunları konuşacağız. Serviste gördüğümüz hastalar gayet iyilerdi. Yoğun bakımda olanları görmedik, başhekimimiz iyi olduklarını söyledi. Yüksek tehlike içeren ameliyatlar olmadığını söyledi, Allah şifa versin” dedi.
Ekrem İmamoğlu, enkaz alanını gezdikten sonra olay yerinin yakınında ki Zeytinlik Ulu Cami’nde faciada hayatını kaybeden Nuriye Söğüt ve Ahmet Söğüt çiftinin cenaze namazına katıldı. İmamoğlu’nun da omuz verdiği cenazeler daha sonra defnedilmek üzere Sultanbeyli’deki Orhangazi Mezarlığına götürüldü.

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