HABER

İMAMOĞLU KASIMPAŞA'DA KONUŞTU

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.03.2019 19:04 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Onur MERİÇ-Akın ÇELİKTAŞ/İstanbul DHA CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, seçim çalışmaları kapsamında Kasımpaşa Kızılay Meydanı'nda miting düzenledi.

Haber-Kamera: Onur MERİÇ-Akın ÇELİKTAŞ/İstanbul DHA

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, seçim çalışmaları kapsamında Kasımpaşa Kızılay Meydanı'nda miting düzenledi. İmamoğlu'na CHP Beyoğlu Belediye Başkan adayı Alper Taş eşlik etti.

İmamoğlu, "Kasımpaşa ve Beyoğlu, özel yerler. Beyoğlu, öğrencilik yıllarımızda kültür ve sanatla buluştuğum, İstanbul'a aşık olduğum yer. Kasımpaşa da özel bir yer. Kimlikli bir yer. Özel bir semtin özel insanlarısınız. Bütün özel insanlarına, bir kişiye değil, İstanbul'da görüp görebileceği en güzel hizmeti yapacağız. 25 yılda yaptık dediklerinin misli mislisini biz yapacağız. Kaybedilen zamanı kazandıracağız. 24 gün çok çalışmanızı istiyoruz. 'Unumuzu eledik, eleğimizi astık' yok. Biz çalışmaya geldik. Neyi eleyip, neyi astıklarını bilmiyoruz ama biz çalışmaya geldik. Bizim, laf yetiştirme derdimiz yok. Eleştiri yapsınlar ama iftira atmasınlar. 'İBB'deki çalışanlara ne olacak' diyorlar. Dünyanın en huzurlu çalışanları olacaklar. Liyakatlarının karşılığını alacaklar. Sosyal haklarını sonuna kadar alacaklar. En huzurlu emek süreçlerini yaşayacaklar. Yerleri, başımızın üstü" dedi.

"16 MİLYON İNSANIYLA TARTIŞAN VE ÇÖZÜM ÜRETEN BİR İSTANBUL YARATACAĞIZ"

İmamoğlu, "Biz, İstanbul'a ihanet eden sürece son veriyoruz. Şehrin 16 milyon insanıyla tartışan ve çözüm üreten bir İstanbul yaratacağız. Bize sorunları yaşatanlar, 25 yıldır bu kenti yönetenler. 31 Mart, uyarı pazarıdır, ikaz zamanıdır. Kendi partilerine ihanet ederler o partiye oy verirlerse. Çaktırmadan oyunu istiyorum ama gerçek de bu. Sarı kart gösterin. Sonra ikinci sarıdan kırmızıyı gösterteceğim onlara. Ben, sizi hiçbir zaman üzmeyeceğim. 16 milyon güzel insanıma kötü dil kullanmayacağım, hiçbir arkadaşıma da izin vermeyeceğim. Size, bir huzur vermeye geldim. Biri, bana, 'Başkanım' diye seslenince, ona dönmeyince, aklım orada kalıyor. Uyku tutmuyor. Bir hatamız varsa affedin. 31 Mart'ta kazandığımızda, birinin kalbini kıracak sevinç naraları atamanıza da izin vermem, onu da söyleyeyim. 'Hepimiz kazandık' diyeceksiniz. Bir vatandaşımız kırılırsa, kalbim kırılır. Beylikdüzü'nde, korna çalınmasına izin vermedim, herkese, 'Evinize gidin. Yarın çalışmaya başlayacağız' dedim" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

--------------------

-İmamoğlu'nun açıklamaları

-Genel ve detaylar

En az yakan SUV modelleri 2019En az yakan SUV modelleri 2019
Feci kazada hayatını kaybeden o doktor 'iyilik meleği'ymiş!Feci kazada hayatını kaybeden o doktor 'iyilik meleği'ymiş!
Binali Yıldırım, Bakırköylülere telefondan seslendiBinali Yıldırım, Bakırköylülere telefondan seslendi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Öğrenci yurdunda skandal iddia! Kameralar önünde yapmam diyerek

Öğrenci yurdunda skandal iddia! Kameralar önünde yapmam diyerek

Merkez bankası kritik faiz kararını açıkladı

Merkez bankası kritik faiz kararını açıkladı

İmamoğlu: Beylikdüzü'nde kaçak cami yaptım

İmamoğlu: Beylikdüzü'nde kaçak cami yaptım

Flaş sözler: Siyaset son, yani gayet netim, yeter

Flaş sözler: Siyaset son, yani gayet netim, yeter

Alişan'ın evinden paylaştı! 'Eli dolu gelmiş'

Alişan'ın evinden paylaştı! 'Eli dolu gelmiş'

Ümraniye'de dehşet!

Ümraniye'de dehşet!

İlginizi Çekebilir

Kahve tiryakilerini sevindirecek fiyatlar

Kahve tiryakilerini sevindirecek fiyatlar

Ünlü türkücü kararını açıkladı: Türkiye'ye dönmeyeceğim

Ünlü türkücü kararını açıkladı: Türkiye'ye dönmeyeceğim

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

'İlk kez açıklıyorum' dedi ve duyurdu: Ya ölüdür ya da tutukludur

'İlk kez açıklıyorum' dedi ve duyurdu: Ya ölüdür ya da tutukludur

Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! 1 asker şehit

Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! 1 asker şehit

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bebeğine yazdığı mektupla yürek burkan hamile doktor, 'iyilik meleği'ymiş

Feci kazada hayatını kaybeden o doktor 'iyilik meleği'ymiş!

Terör örgütü KCK'nın Türkiye sorumlusu Sara Aktaş'a 17 yıl 9 ay hapis cezası

Sara Aktaş'a 17 yıl 9 ay hapis cezası!

CHP'den 'Biji Mansur' yazısına suç duyurusu

CHP'den 'Biji Mansur' yazısına suç duyurusu

Ümraniye'deki evinde öldürülmüş halde bulunan kadının katil zanlısı oğlu çıktı

Ümraniye'deki dehşette katil zanlısı polisi şoke etti! Cinayet sebebi pes dedirtti

Bakırköy Adliyesi önünde silahlı saldırı!

Bakırköy Adliyesi önünde silahlı saldırı!

Sümela Manastırı'nın ilk bölümü ziyarete açılıyor

Gizli geçide ulaşıldı! İlk kez görülecek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.