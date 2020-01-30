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İmamoğlu: Kayak, zil takıp, oynamak değil (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2020 17:54 | Son Güncelleme

  CAĞ KEBABI KESTİ, HEDİYE ALDI, ERZURUM'DAN AYRILDI İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu, 23 Temmuz Kongre Binası'ndan sonra Oltu taşı ürünlerinin satıldığı Rüstempaşa Bedesteni'ne geçti.

CAĞ KEBABI KESTİ, HEDİYE ALDI, ERZURUM'DAN AYRILDI
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu, 23 Temmuz Kongre Binası'ndan sonra Oltu taşı ürünlerinin satıldığı Rüstempaşa Bedesteni'ne geçti. Buradaki esnafı tek tek dolaşarak sohbet eden İmamoğlu, girdiği bir işyerinden kendisine Oltu taşı tespih alırken, eşine ve çocuklarına da kolye, bileklik aldı. İmamoğlu, 650 lira ödeme yaptı.
Buradan tarihi Çifte Minareli Medrese'ye giden İmamoğlu, yanındaki Ulu Cami'de öğle namazını kıldı. Namazdan sonra İmamoğlu, eşi Dilek İmamoğlu, çocukları Mehmet Selim, Semih ve Beren ile lokantada buluştu. Burada Erzurum'un meşhur cağ kebabını tadan İmamoğlu, ocak başına geçerek, kendi de et kesti.
İmamoğlu, cağ kebabı ziyafetinden sonra Erzurum gezisini tamamlayarak, İstanbul'a dönmek üzere havalimanına gitti. İmamoğlu, Erzurum'dan ayrılırken, geride eleştirilere rağmen sürdürdüğü tatiliyle ilgili tartışmalar bıraktı.
Öte yandan Palandöken'de kayak yapanların bazıları İmamoğlu'nun tatiline destek verirken, bazıları da eleştirilerde bulundu.

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