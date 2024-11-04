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  4. İmamoğlu'ndan 'kayyum' kararlarıyla ilgili ikinci hamle! Genel Başkanlardan randevu talep etti... Bahçeli'den henüz cevap alamadı

İmamoğlu'ndan 'kayyum' kararlarıyla ilgili ikinci hamle! Genel Başkanlardan randevu talep etti... Bahçeli'den henüz cevap alamadı

Melih Kadir Yılmaz Melih Kadir Yılmaz
04.11.2024 16:04
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Esenyurt'tan sonra 3 belediyeye daha kayyum atanmasıyla ilgili olarak harekete geçti. İlk olarak Türkiye Belediyeler Birliği Encümeni’ni olağanüstü toplayacağını aktaran İmamoğlu'ndan ikinci hamle geldi. İBB Başkanı, TBMM'de grubu olan partilerin genel başkanlarından randevu talep etti. İmamoğlu'na Davutoğlu ve Dervişoğlu'ndan olumlu yanıt gelirken, MHP lideri Devlet Bahçeli'den ise henüz cevap alınamadı.

İmamoğlu'ndan 'kayyum' kararlarıyla ilgili ikinci hamle! Genel Başkanlardan randevu talep etti... Bahçeli'den henüz cevap alamadı

Türkiye'nin gündeminde bugün alınan kayyum kararları var. İçişleri Bakanlığı; Mardin Belediyesine Mardin Valisi Tuncay Akkoyun'un, Batman Belediyesine Vali Ekrem Canalp'in, Halfeti Belediyesine ise Halfeti Kaymakamı Hakan Başoğlu'nun kayyum olarak atandığını duyurdu.

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Yaşanan bu gelişmenin ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı yaptığı açıklama ile tepki göstermişti. Kahire'den bu akşam döneceğini belirten İmamoğlu yarın Türkiye Belediyeler Birliği Encümeni’ni olağanüstü toplayacağını açıkladı.

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"TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ ENCÜMENİ'Nİ OLAĞANÜSTÜ TOPLUYORUZ"

İmamoğlu yaptığı açıklamada, "Demokrasilerde seçmen iradesinin sürekliliği esastır. Seçilmiş görevden uzaklaştırılıyorsa yerine yine seçilmiş yani Meclis üyelerinden biri gelir. Seçme yetkisi sadece seçmene aittir ve devredilemez. BM Habitat toplantısı için geldiğim Kahire’den bu akşam dönüyor ve yarın Türkiye Belediyeler Birliği Encümeni’ni olağanüstü topluyoruz" dedi.

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GENEL BAŞKANLARDAN RANDEVU TALEBİNDE BULUNDU

İmamoğlu'nun kayyum hamleleri bununla sınırlı kalmadı. Halk TV'nin aktardığı habere göre İmamoğlu, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) başkanı sıfatıyla gündemdeki meseleleri konuşmak üzere Meclis’te grubu bulunan genel başkanlardan randevu istedi.

BAHÇELİ'DEN HENÜZ CEVAP ALINAMADI

İmamoğlu'nun bu talebine Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu olumlu cevap verdiği, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den ise henüz bir cevap alınamadığı belirtildi.

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ERDOĞAN'A RANDEVU TALEBİNDE BULUNMADI

Öte yandan gelen bilgilere göre İmamoğlu, Cumhurbaşkanı görevini yürüttüğü için Erdoğan'dan randevu talebinde bulunmadı. İmamoğlu'nun TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan randevu talep ettiği bildirildi.

ESENYURT BELEDİYESİNE DE KAYYUM ATANMIŞTI

Geçen hafta da CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, terör soruşturması kapsamında tutuklanmış ve Özer'in yerine İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy atanmıştı.

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Ekrem İmamoğlu Mardin Batman Halfeti kayyum ibb istanbul büyükşehir belediyesi
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