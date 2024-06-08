İmamoğlu kazandı, tartışalar bitmedi! Özel duyurdu: AK Parti'de o belediye başkanları için soruşturma açıldı

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir programı kapsamında CHP İzmir İl Başkanlığını, ardından da İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı İzmir Sanat'taki çalışma ofisinde ziyaret etti. Özel ziyaret sırasında, "Maalesef Türkiye'de bilimsel, çağdaş ve kaliteli eğitime erişim sınıfsal bir problemdir artık" dedi.

İZMİR'DE YENİ HEDEFİ DUYURDU

İzmir'de 31 belediye başkanlığından 29'unda adaylarının seçildiğini hatırlatan Özel, AK Parti'nin İzmir'e özel ilgi göstermesine rağmen kendi kampanyalarının manevi yönünün çok güçlü olduğunu söyledi. Özel, İzmir'de aday gösterdikleri 9 kadın adaydan 8'inin, 12 genç adaydan 11'inin seçildiğini belirterek, "Gelecek seçimlerde İzmir'de hedef 31'de 31'dir." dedi.

EĞİTİM SİSTEMİNE ELEŞTİRİ

Özel, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren tüm adaylara başarı dileyerek, Türkiye'nin kötü bir eğitim sistemine sahip olduğunu savundu.

Türkiye'nin Almanya'dan üst düzey teknoloji ithal ettiğini ancak buna rağmen Türkiye'nin Almanya'ya basit ürünler ihraç ettiğini kaydeden Özel, "Almanya'da demokrasi var, liderler mütevazı, halk zengin. Bu tarafta liderler itibardan tasarruf etmiyorlar, halk fakir. Almanya'yı Almanya yapan nedir derseniz, bir hakkım varsa, Alman ekonomisini de eğitimini de çok iyi bilen birisi olarak şunu söylerim, üzerinde bir ulusal mutabakat sağlanmış olan eğitim sistemleri var. Boyacı küpü gibi 'müfredat yaptık, 7 gün içinde görüş bildirin'. 7 gün yeter mi deyince 'yüzde 50 zam yaptım, 10 gün olsun' diyen bir anlayış tarafından yönetiliyor Türkiye Milli Eğitimi." ifadelerini kullandı.

Özel, AK Parti'ye oy verenlerin yüzde 82'sinin eğitim politikasından memnun olmadığını savunarak sözlerini şöyle sürdürdü:

"Maalesef Türkiye'de bilimsel, çağdaş ve kaliteli eğitime erişim sınıfsal bir problemdir artık. Çocuğunu özel okula gönderemeyenler ve 1-2 elin parmaklarını geçmeyecek kadar kendi geleneğini sürdürmeye çalışan ve zorlanan okulları kazanacak kadar yetkinliği olmayanlar maalesef bilimsel, çağdaş, iyi eğitime ulaşmaktan uzaktırlar. Bu konuda atılması gereken çok önemli adımlar var. Bundan sonraki süreçte de eğitim konusunda duyarlılığımızı, sert eleştirilerimizi yapıcı yön göstermemizi ve geleceğe dair önerilerimizi her daim dile getireceğiz."

"AK PARTİ'DE O BAŞKANLARA SORUŞTURMA AÇILDI"

Türkiye Belediyeler Birliği genel kurulunda 7 partiye görev teklif ettiklerini Yeniden Refah, İYİ Parti ve DEM Parti'nin bunu kabul ettiğini belirten Özel, "Cumhur İttifakı karşımıza aday çıkardı, tabii fiilen Yeniden Refah Cumhur İttifakı'nda değil bizim yanımızda yer aldılar. Bundan sonraki süreçte ne olur bilinmez ama bizim kucaklayıcı tavrımız Cumhur İttifakı'nın bir kısmı tarafından benimsendi ve biz, bize bir koltuk vermeyen AK Parti'ye 4 koltuk teklif ettik, MHP'ye koltuk teklif ettik, birlikte yönetelim dedik. Kendi adaylarını çıkardılar, kaybettiler." diye konuştu.

Özel, birçok AK Parti'li belediye başkanının kendilerine oy vermesinden dolayı haklarında soruşturma açıldığını belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Çünkü biz adiliz, biz paylaşımcıyız. Eskiden 100 liralık bütçenin 98,5 lirasını Cumhur İttifakı'na, 1,5 lirasını da Cumhur İttifakı'na gelir mi diye muhalif belediyelere ışık yakmaya kullananlara karşı biz gücümüz kadar ekonomik kaynak kullanacağız. Gerisini de diğer belediye başkanlarımızla birlikte paylaşacağız. Çünkü biz 50+1'i alıp yüzde 100 yetki kullanmayı demokratik bulmuyoruz. Biz bir kişinin her şeye karar vermesini, bir partinin her şeyi yapmasını doğru bulmuyoruz. Bu konudaki yaklaşımımız mutlaka bundan sonra da devam edecek."





