HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. İmamoğlu kazandı, tartışalar bitmedi! Özel duyurdu: AK Parti'de o belediye başkanları için soruşturma açıldı

İmamoğlu kazandı, tartışalar bitmedi! Özel duyurdu: AK Parti'de o belediye başkanları için soruşturma açıldı

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
08.06.2024 16:17
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Meclis Toplantısı’nda yapılan oylamada İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 515 oy ile birlik başkanı seçilmişti. Rakip olarak çıkan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ise 250 oy almıştı. Bu seçimin ardından oy oranlarına bakıldığında bazı AK Partililerin, CHP'li Ekrem İmamoğlu'na oy verdiği ortaya çıkmıştı. Özel AK Partili o başkanlar için soruşturma başlatıldığını duyurdu.

İmamoğlu kazandı, tartışalar bitmedi! Özel duyurdu: AK Parti'de o belediye başkanları için soruşturma açıldı

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir programı kapsamında CHP İzmir İl Başkanlığını, ardından da İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı İzmir Sanat'taki çalışma ofisinde ziyaret etti. Özel ziyaret sırasında, "Maalesef Türkiye'de bilimsel, çağdaş ve kaliteli eğitime erişim sınıfsal bir problemdir artık" dedi.

AA-20240608-34816791-34816787-CHP_GENEL_BASKANI_OZEL_IZMIRDE_ZIYARETLERDE_BULUNDU

İZMİR'DE YENİ HEDEFİ DUYURDU

İzmir'de 31 belediye başkanlığından 29'unda adaylarının seçildiğini hatırlatan Özel, AK Parti'nin İzmir'e özel ilgi göstermesine rağmen kendi kampanyalarının manevi yönünün çok güçlü olduğunu söyledi. Özel, İzmir'de aday gösterdikleri 9 kadın adaydan 8'inin, 12 genç adaydan 11'inin seçildiğini belirterek, "Gelecek seçimlerde İzmir'de hedef 31'de 31'dir." dedi.

EĞİTİM SİSTEMİNE ELEŞTİRİ

Özel, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren tüm adaylara başarı dileyerek, Türkiye'nin kötü bir eğitim sistemine sahip olduğunu savundu.

Türkiye'nin Almanya'dan üst düzey teknoloji ithal ettiğini ancak buna rağmen Türkiye'nin Almanya'ya basit ürünler ihraç ettiğini kaydeden Özel, "Almanya'da demokrasi var, liderler mütevazı, halk zengin. Bu tarafta liderler itibardan tasarruf etmiyorlar, halk fakir. Almanya'yı Almanya yapan nedir derseniz, bir hakkım varsa, Alman ekonomisini de eğitimini de çok iyi bilen birisi olarak şunu söylerim, üzerinde bir ulusal mutabakat sağlanmış olan eğitim sistemleri var. Boyacı küpü gibi 'müfredat yaptık, 7 gün içinde görüş bildirin'. 7 gün yeter mi deyince 'yüzde 50 zam yaptım, 10 gün olsun' diyen bir anlayış tarafından yönetiliyor Türkiye Milli Eğitimi." ifadelerini kullandı.

AA-20240605-34788964-34788959-TURKIYE_BELEDIYELER_BIRLIGI_BASKANI_IMAMOGLU_TESEKKUR_KONUSMASI_YAPTI

Özel, AK Parti'ye oy verenlerin yüzde 82'sinin eğitim politikasından memnun olmadığını savunarak sözlerini şöyle sürdürdü:

"Maalesef Türkiye'de bilimsel, çağdaş ve kaliteli eğitime erişim sınıfsal bir problemdir artık. Çocuğunu özel okula gönderemeyenler ve 1-2 elin parmaklarını geçmeyecek kadar kendi geleneğini sürdürmeye çalışan ve zorlanan okulları kazanacak kadar yetkinliği olmayanlar maalesef bilimsel, çağdaş, iyi eğitime ulaşmaktan uzaktırlar. Bu konuda atılması gereken çok önemli adımlar var. Bundan sonraki süreçte de eğitim konusunda duyarlılığımızı, sert eleştirilerimizi yapıcı yön göstermemizi ve geleceğe dair önerilerimizi her daim dile getireceğiz."

"AK PARTİ'DE O BAŞKANLARA SORUŞTURMA AÇILDI"

Türkiye Belediyeler Birliği genel kurulunda 7 partiye görev teklif ettiklerini Yeniden Refah, İYİ Parti ve DEM Parti'nin bunu kabul ettiğini belirten Özel, "Cumhur İttifakı karşımıza aday çıkardı, tabii fiilen Yeniden Refah Cumhur İttifakı'nda değil bizim yanımızda yer aldılar. Bundan sonraki süreçte ne olur bilinmez ama bizim kucaklayıcı tavrımız Cumhur İttifakı'nın bir kısmı tarafından benimsendi ve biz, bize bir koltuk vermeyen AK Parti'ye 4 koltuk teklif ettik, MHP'ye koltuk teklif ettik, birlikte yönetelim dedik. Kendi adaylarını çıkardılar, kaybettiler." diye konuştu.

Özel, birçok AK Parti'li belediye başkanının kendilerine oy vermesinden dolayı haklarında soruşturma açıldığını belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Çünkü biz adiliz, biz paylaşımcıyız. Eskiden 100 liralık bütçenin 98,5 lirasını Cumhur İttifakı'na, 1,5 lirasını da Cumhur İttifakı'na gelir mi diye muhalif belediyelere ışık yakmaya kullananlara karşı biz gücümüz kadar ekonomik kaynak kullanacağız. Gerisini de diğer belediye başkanlarımızla birlikte paylaşacağız. Çünkü biz 50+1'i alıp yüzde 100 yetki kullanmayı demokratik bulmuyoruz. Biz bir kişinin her şeye karar vermesini, bir partinin her şeyi yapmasını doğru bulmuyoruz. Bu konudaki yaklaşımımız mutlaka bundan sonra da devam edecek."

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İsrail katliamlarına devam ediyor! Mülteci kampını vurdu: 80 ölüİsrail katliamlarına devam ediyor! Mülteci kampını vurdu: 80 ölü
Havalar ısındı herkes akın etti! Uzmanından 'havuz' uyarısıHavalar ısındı herkes akın etti! Uzmanından 'havuz' uyarısı
300 bin TL'lik bilezikleri bir anda alıp kaçtı300 bin TL'lik bilezikleri bir anda alıp kaçtı
Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu Belediye başkanı Özgür Özel ak parti
En Çok Okunan Haberler
Aziz Yıldırım kongreyi terk etti

Aziz Yıldırım kongreyi terk etti

''Ali Koç, gerekirse kavga ederiz dedi"

''Ali Koç, gerekirse kavga ederiz dedi"

İş insanı belediye meclisini bastı, gerginlik tavan yaptı! 'Kimse meclisi basamaz' diye tepki gösterdiler

İş insanı belediye meclisini bastı, gerginlik tavan yaptı! 'Kimse meclisi basamaz' diye tepki gösterdiler

Ayağı bağlı, halıya sarılı cansız bedenin kimliği tespit edildi! 'Ben öldürmedim ama öldüreni tanıyorum'

Ayağı bağlı, halıya sarılı cansız bedenin kimliği tespit edildi! 'Ben öldürmedim ama öldüreni tanıyorum'

Sosyal medyada kan donduran anlar! 'Cesareti olmayan izlemesin' dedi, canlı yayın açıp eniştesini yaraladı: 30 dakika boyunca aynı şarkı çaldı

Sosyal medyada kan donduran anlar! 'Cesareti olmayan izlemesin' dedi, canlı yayın açıp eniştesini yaraladı: 30 dakika boyunca aynı şarkı çaldı

300 bin TL'lik bilezikleri bir anda alıp kaçtı!

300 bin TL'lik bilezikleri bir anda alıp kaçtı!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Stanley Klasik serisinin en çok satan termosu kısa süreliğine indirimde

Stanley Klasik serisinin en çok satan termosu kısa süreliğine indirimde

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Yaz ayı fırsat ayı! Apple'dan Stanley'e %50'ye varan indirimler

Yaz ayı fırsat ayı! Apple'dan Stanley'e %50'ye varan indirimler

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.