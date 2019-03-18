İMAMOĞLU KENTSEL DÖNÜŞÜM MAĞDURLARI İLE BİR ARAYA GELDİ

Haber- Kamera: Gökhan ÇELİK - Onur MERİÇ, İSTANBUL(DHA)

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Adalar ziyaretinin ardından Kadıköy Meydanı'nda vatandaşlara seslendi. Daha sonra Fikirtepe'deki kentsel dönüşüm mağdurları ile buluşan İmamoğlu, Fikirtepe'de geniş bir iletişim ağı kurarak sorunları ortak akılla çözeceklerini söyledi.

Büyükada ve Heybeliada'da seçim çalışmaları yapan CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, akşam saatlerinde Bostancı'ya geldi. Seçim otobüsü ile vatandaşları selamlayarak Kadıköy'e geçen İmamoğlu, meydanda kendini bekleyen seçmenlere hitap etti. 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin Türkiye tarihinde önemine dikkat çeken İmamoğlu, “İstanbul Milli bayramlarını doya doya yaşamalı. Biz göreve gelir gelmez, ilki 23 Nisan olmak üzere İstanbul'da milli bayramlarda tüm ulaşım ücretsiz olacak." diye konuştu.

“16 MİLYONUN ÖNCELİĞİNE GÖRE BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPACAĞIZ"

İstanbul'u yönetmeye talip olan birinin hoş görüşü, insanlara bakışı, ahlakı ve adalet duygusu en üst seviyede olması gerektiğini ifade eden İmamoğlu, yoksulluk ve işsizliği 5 yıl içinde bitireceğini söyleyerek, “Ulaşımı de biz çözeceğiz, deniz ulaşımını da biz çözeceğiz. İşin içine siyaset karıştırmayacağız. Aynı konuyu deprem için de söyledik. 'Deprem bir milli meseledir' dedik. Depremin siyaseti olur mu. Olmaz. Önceliğimiz olacak. Birilerinin değil, 16 milyonun önceliğine göre belediye başkanlığı yapacağız" şeklinde konuştu.