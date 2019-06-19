İmamoğlu: Keşke Sayın Cumhurbaşkanı Türkiye'nin önemli sorunlarıyla ilgilense

İmamoğlu, "Benim adım Ekrem İmamoğlu. Milletimiz ismimi biliyor" dedi.Millet İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 23 Haziran'da gerçekleşecek seçimlere atıfla, "Pazar günü Sisi’yi mi seçeceğiz, Binali Yıldırım’ı mı" sözlerine yanıt verdi.

İmamoğlu, "Benim adım Ekrem İmamoğlu. Milletimiz ismimi çok iyi biliyor. Önemli olan o. Türkiye'de Ekrem İmamoğlu ile Sayın Binali Yıldırım ve diğer adaylarla girilecek bir seçim var, hatırlatıyorum. Keşke Sayın Cumhurbaşkanı çok da sahada olmasa Türkiye'nin önemli sorunlarıyla ilgilenmeye devam etseler. Vakitlerini bu işe ayırmasalar dedi."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sancaktepe'de bir toplu açılışta yapmış olduğu konuşmada CHP ve İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu'nu Mısır'da Muhammed Mursi'yi darbeyle deviren Abdulfettah el Sisi'yle özdeşleştirmişti.

Yargılandığı davanın duruşmasında kalp krizi geçiren Mursi'ye atıfta bulunan Erdoğan “Rahmetli Mursi’nin darbe ile devrilmesinin ardından söylenen sözleri hatırlayınız. Muhalefete yakın bazı sosyal medya hesapları üzerinden sergilenen çirkeflikleri gördüğünüzde insanlık adına utanıyorsunuz. Bu CHP zihniyeti benimle ilgili de Mursi içeri atıldığı zaman Erdoğan’ın akıbeti de onun gibi olacak diyorlardı. Pazar günü Sisi mi diyeceğiz, Binali Yıldırım mı diyeceğiz? Mesele bu kadar önemli. Erdoğan’ın akıbetini Mursi’nin akıbetine benzetenler Sisi zihniyetidir. İşte onun için çok çalışmamız lazım. Biz bunlardan korkmuyoruz. Biz kefenimizi giyerek zaten bu yola çıktık. Böyle de yürüyeceğiz. Biz bunlardan korkmuyoruz.” diye konuşmuştu.

DW/MY,GA

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